Le informazioni sotto riportate vanno puntualmente verificate al momento della manifestazione di interesse per la visita ad una location, in base alla tipologia di iniziativa, in quanto ogni attività in elenco, ad oggi confermata, può essere modificata o rimodulata sempre all’insegna della sicurezza e della qualità – work in progress – sia nelle descrizioni che negli orari o nelle modalità di svolgimento nel rispetto delle progressive regole dei DPCM in vigore e/o eventuali ordinanze regionali che potrebbero susseguirsi.

Halloween 2020 con coraggio, oltre le ombre della notte, con lo spirito di guerriere, cavalieri, maghi e streghe, per sconfiggere la paura più buia: in sicurezza e nel rispetto delle normative, dal 30 ottobre al 7 novembre, tornano le famose Halloween Castle Experience Nights nel Circuito dei Castelli del Ducato di Parma, Piacenza e Pontremoli con itinerari verso Reggio Emilia, in Lunigiana e verso Cremona. Volete sperimentare il fascino di visite notturna inedite, ricche di mistero ed emozioni?

Novità: Tour notturno del Lupo Mannaro a Pontremoli (MS) La leggenda del lupo mannaro si diffonde oltre cento anni fa nel borgo del Piagnaro nell’Ottocento; Villa Medici del Vascello (CR) “Mortali – Storie di veleni e avvelenamenti nel Rinascimento” e “Botanica Oscura: storie, miti e leggende di alberi non sempre innocenti”, Castello di Contignaco (PR) “Visita speciale del Castello nella notte delle streghe: tour guidati a lume di candela con un viaggio nell’Inferno di Dante”, Castello di Rivalta (PC) “La setta delle ombre”, Castello Pallavicino di Varano de’ Melegari: Chi ha ucciso la Regina di Cuori?, Castello di Gropparello (PC) “Tra storia e fantasmi visita guidata speciale, condotta dal famoso Ghost Hunter Daniele Piccirillo”,Rocca dei Terzi di Sissa (PR) “Visita in notturna, con le luci delle fiaccole, attraverso il borgo di Sissa e all’interno della Torre Quattrocentesca della Rocca”. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it –www.castellidelducato.it

Must evergreen: Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) “Halloween nel Castello Millenario: a lume di candela nella notte magica”, Rocca Viscontea di Castell’Arquato (PC) “Attenti al Lupo – Sweet Halloween”, Castello di Tabiano (PR) Halloween Visita notturna con vin brûlé, Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR) “Spiriti in Castello” e “Halloween per bambini e famiglie: tour del mistero con piccoli brividi in castello”, Castello di Gropparello (PC) “La Notte delle Streghe – Percorso Horror Fantasy nel bosco e nel castello” e “Misterioso Merlino, Signore dell’Immortalità”, Castell’Arquato (PC) “Passeggiata Noir tra gli Spettri del Borgo”, Rocca Sanvitale di Sala Baganza (PR) “Spiriti e Sospiri nella Rocca”. Prenotazioni obbligatorie: info@castellidelducato.it – www.castellidelducato.it

Venerdì 30 ottobre, Tour del Lupo Mannaro a Pontremoli (MS) – La leggenda del lupo mannaro si diffonde oltre cento anni fa nel borgo del Piagnaro nell’Ottocento. In assenza di una vera illuminazione pubblica, dopo il tramonto il borgo era al buio. Il “lupomanaio” si aggirava qui. Questa visita guidata in notturna permette di scoprire gli aspetti più curiosi e suggestivi del borgo. Partendo dal Teatro della Rosa la prima parte illustrerà la storia di Pontremoli, percorrendo i vicoli stretti e silenziosi del borgo medievale ove è nata l’antica paura per questa creatura fantastica ma al tempo stesso reale. Nella seconda parte invece la Leggenda del lupo mannaro sarà messa in scena nella suggestiva cornice del Castello del Piagnaro. *Il tour è realizzato da Sigeric in collaborazione con l’Associazione Culturale Locale Centro Teatro Pontremoli. Tour regolari (Tour condivisi per famiglie). Il tour è soggetto a riconferma da parte dell’organizzazione. Ritrovo: ore 21:00 di fronte al Teatro della Rosa-Pontremoli. Il tour finisce alle 23:00 circa. Consigliato per bambini 8+ anni. Costo (Min 8 partecipanti): 15 euro adulti, 8 euro bambini 8-12 anni. Prenotazioni obbligatorie info@castellidelducato.it

Al Castello di Scipione dei Marchesi Pallavicino (PR) si svolge “Halloween nel Castello Millenario: a lume di candela nella notte magica” un tour suggestivo tra i personaggi misteriosi che animano il maniero con l’apertura straordinaria della prigione quattrocentesca e del passaggio segreto, venerdì 30 ottobre e sabato 31 ottobre. Per la lunga e suggestiva notte dei misteri, il costume a tema è gradito ma non obbligatorio. Per chi volesse passare l’intera serata sulle magiche colline sarà possibile, per l’occasione, degustare nei ristoranti e agriturismi vicini i menu del territorio anche a prezzo fisso. Inoltre, per chi desiderasse il brivido di un fine settimana nella trecentesca torre a pianta quadrata del Castello, una Suite di Charme su due piani, con feritoie millenarie e una vista magnifica sulle colline, è disponibile. Prenotazioni obbligatorie. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo.info@castellidelducato.it

A Villa Medici del Vascello – Dimora Storica di Cecilia Gallerani a San Giovanni in Croce (CR) venerdì 30 ottobre, ore 21.30, “Mortali – Storie di veleni e avvelenamenti nel Rinascimento” dove al centro del racconto saranno veleni, usanze, dicerie e omicidi mai rivendicati nelle corti rinascimentali. Evento consigliato per il solo pubblico adulto. Durata 90 minuti circa. Info: info@castellidelducato.it

Al Castello di Contignaco (PR) “Visita speciale del Castello nella notte delle streghe: tour guidati a lume di candela con un viaggio nell’Inferno di Dante” venerdì 30, sabato 31 ottobre, domenica 1 novembre, ore 18, 19, 21, 22, 23. Dopo il calar del sole, la bellezza antica del Castello si colora di tinte scure, magiche ed evocative. Tra ombre e luci, gli ospiti saranno così condotti a scoprire la suggestiva atmosfera degli ambienti esterni e interni della fortezza. I bambini e pure gli adulti potranno per l’occasione sfoggiare i loro costumi di Halloween. Il Castello appartenne agli Aldighieri di Parma, la stessa famiglia di Dante. Secondo la leggenda, il sommo Poeta soggiornò presso il maniero durante gli anni del suo esilio. La visita, per chi lo desiderasse, si potrà concludere con una degustazione dei vini prodotti nelle cantine del Castello, durante la quale i proprietari esporranno la storia antica dell’Azienda di famiglia. Quattro sono i vini di Contignaco: Bianco del Conte, Rosso Durante, Rosso del Sasso e Rosso del Rio dei Predoni. Verranno offerte bevande analcoliche per i più piccoli e la degustazione sarà accompagnata da alcuni simpatici “dolcetti” di Halloween. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Il Castello di Rivalta (PC) si trasforma per la Notte di Halloween e diventa il teatro di una vicenda misteriosa e sinistra “La setta delle ombre”: avrete il coraggio di varcarne la soglia? Una storia ricca di suspense, in cui sarete voi stessi i protagonisti, vi attende, sabato 31 ottobre con ingresso al Castello ogni venti minuti dalle 19.30 alle 24.00, tour della durata di 1 ora. Chi – o cosa – si cela realmente dietro alle inquietanti maschere degli Adepti delle Ombre? Qual è il fine ultimo del loro misterioso culto e cosa li collega al Necronomicon, una delle reliquie più controverse della storia? Per scoprirlo dovrete insinuarvi fra le loro fila, nell’antico Castello di Rivalta avvolto dalle tenebre della notte. Se si desidera ci si può presentare all’evento anche mascherati e in costume.

Possibilità di prenotare la Cena Mostruosa nel Bistrot di Rivalta situato all’interno del borgo, a 50 metri dall’ingresso in castello con prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Alla Rocca Viscontea di Castell’Arquato (PC) è in programma la visita guidata con animazione “Attenti al Lupo – Sweet Halloween” sabato 31 ottobre, ore 15.30-16.30. Potrete fare tutte le domande che vi passano per la testa al Lupo del Castello, il guardiano della Rocca Viscontea, che vi spiegherà anche le sue tattiche infallibili per tenere lontani i nemici. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Halloween Night con Delitto al Castello Pallavicino di Varano de’ Melegari: Chi ha ucciso la Regina di Cuori? sabato 31 ottobre, al pomeriggio turni a partire dalle ore 17.00; di sera turni a partire dalle ore 19.00. Una “tranquilla” serata nell’antico castello della Regina di Cuori si tramuta in una serrata caccia all’assassino quando i festeggiamenti di Halloween vengono interrotti dal misterioso omicidio della tirannica monarca… Ma chi è l’assassino?! Un originale evento con delitto, dalle sinistre tinte gotiche, che vi catapulterà al centro di un’avvincente indagine: esplorate il castello, incontrate i sospettati, esaminate la scena del crimine e risolvete criptici enigmi alla ricerca di indizi, per svelare la scottante verità che si cela dietro ad un misterioso regicidio. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Al Castello di Tabiano (PR) Halloween Visita notturna con vin brûlé, sabato 31 ottobre, ore 21.30, in una serata per grandi e piccini, tra le sale del maniero. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR), Halloween per bambini e famiglie: tour del mistero con piccoli brividi in castello, sabato 31 ottobre 2020 alle 18, 19, 20 in cerca dell’Elisir del Coraggio! Il coraggio è la parola d’ordine in un tempo dove i bambini sanno benissimo che non si può dare la mano, bisogna stare distanti, è importante indossare la mascherina: ma tutto questo ad Halloween può trasformarsi in un gioco per andare dal buio alla luce! Si possono portare maschere scacciapaura, nella lontananza si tempra il cuore, nel percorso in un antichissimo castello – qui e là – possono esserci simboli, oggetti da indovinare che permettono di ottenere l’Elisir del Coraggio! Prenotazione obbligatoria:info@castellidelducato.it

Sempre alla Rocca Sanvitale di Fontanellato (PR) sabato 31 ottobre ore 21.00 – 22.00 – 23.00 è in programma “Spiriti in Castello” tre viaggi esclusivi nella magia che rievocano le strabilianti performance dei medium di epoca vittoriana. Il mentalista Francesco Busani, illusionista emiliano, vi guiderà in una vera e propria experience. Come ogni castello che si rispetti, chissà se anche la Rocca Sanvitale di Fontanellato nasconde al suo interno misteriose presenze che danno origine a leggende? Spaventose? Sorprendenti? Magiche? Starà a voi scoprirlo. Francesco Busani è un mentalista professionista, indagatore dell’occulto e studioso di misteri ed esoterismo. La prenotazione è obbligatoria:info@castellidelducato.it

Alla Rocca dei Terzi di Sissa nel Comune di Sissa-Trecasali (PR) i Conti Terzi guideranno i visitatori, in notturna, con le luci delle fiaccole, attraverso il borgo di Sissa e all’interno della Torre Quattrocentesca della Rocca, illustrandone la storia e le curiosità, sabato 31 ottobre dalle ore 19 alle 23.50 con max 5 partecipanti per turno con mascherina e distanziamento. La prenotazione è obbligatoria:info@castellidelducato.it

Al Castello di Gropparello (PC) La Notte delle Streghe – Percorso Horror Fantasy nel bosco e nel castellosabato 31 ottobre vi propone un suggestivo percorso che si svolge al buio sia all’aperto nel bosco sia nel castello, guidati solo dalla luce di fiaccole e candele. Lungo il percorso incontrerete personaggi (attori reali che interpretano il ruolo di un personaggio a tema).

“Vieni a sognare notti d’avventura, come un vero cacciatore di mostri e di misteri, nell’antico castello di Gropparello, che per Halloween cambia volto e si riveste delle più magiche suggestioni del mistero. Mille occhi potrebbero scrutarvi dal buio della notte, fra creature di questo mondo o dell’altro… e solo le fiamme delle fiaccole vi guideranno per i sentieri solitari del vecchio bosco, dove grida lontane e strane melodie malinconiche saranno spazzate via dall’improvvisa comparsa di….Ma per quanto esploriate e indaghiate… non solleverete facilmente il velo intricato di mistero che incombe e respira fra quelle stanze antiche, tenendo tutti gli abitanti del castello sotto un incantesimo malvagio e inquietante! Forse la Regina delle Streghe si impadronirà anche dei vostri pensieri….!”. Non comprende la cena. Per cenare il Castello di Gropparello sarà lieto di suggerirvi alcuni locali in paese o nelle località vicine. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Sempre al Castello di Gropparello (PC) sabato ottobre 31, ore 21.00, si svolge “Tra storia e fantasmi”una visita guidata speciale, condotta dal famoso Ghost Hunter Daniele Piccirillo, che rivelerà i misteriosi segreti del Castello di Gropparello attraverso i suoi esperimenti.

Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Un’insolita guida vi accompagnerà tra le sale della Rocca Sanvitale di Sala Baganza (PR) alla ricerca di tracce di coloro che una volta la abitavano! E’ tempo di “Spiriti e Sospiri nella Rocca” sabato 31 ottobre, primo turno ore 17 – secondo turno ore 18,30. I fantasmi di coloro che vissero all’interno della Rocca nei secoli passati tornano per raccontarvi di loro, ma non possono più e allora lasciano tracce, oggetti e ricordi della vita passata. A lume di candela uno spirito si aggira nelle sale della Rocca per narrare ciò che avvenne tra le mura del castello, gli intrighi e i fatti che coinvolsero gli antichi abitanti. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Domenica 1 novembre al Castello di Rivalta (PC) un’intera giornata in un castello e in un borgo da fiaba con “Baby Halloween”; al mattino: visita guidata al castello con partenza alle ore 10:30 o alle ore 11:30 (della durata di 1h30); al pomeriggio: tour con animazione “Il Tormento del Fantasma” partenza ore 14:00, 15:00 o 16:00 (della durata di 1h circa). Il Castello di Rivalta ha bisogno dei bimbi più coraggiosi per risolvere un mistero che ha tormentato i Padroni di casa per tutta la notte: sembra che si aggiri un fantasma all’interno del Castello, in vena di dispetti e scherzetti. Ma partiamo dal principio… nel 1700, il povero cuoco Giuseppe si innamorò della moglie del maggiordomo e, per una forte gelosia, il maggiordomo pose fine alla vita del povero chef. E da lì Giuseppe divenne il fantasma del Castello. Qualche anno dopo, si verificarono strani casi paranormali all’interno del Castello di Rivalta ma mai come il 1 Novembre 2020! Potrebbe quindi essere il fantasma del cuoco Giuseppe? Già! Sembra che il povero Chef abbia qualcosa di importante dirci ma… riusciranno i piccoli temerari a proseguire nei luoghi più terrificanti del maniero, nonostante i tranelli di qualche personaggio malandrino? Si consiglia un abbigliamento pratico dato l’elevato numero di scale; se si desidera, ci si può presentare all’evento anche mascherati e in costume. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Domenica 1 novembre, ore 15.00 – 16.00 a Castell’Arquato (PC) “Passeggiata Noir tra gli Spettri del Borgo” in compagnia degli esperti di fenomeni paranormali del gruppo E.P.A.S. (European Paranormal Activity Society), alla ricerca di anomalie elettromagnetiche e di strani campi di forza, prendendo come spunto le leggende e i misteri arquatesi. Punto di incontro: Ufficio Turistico di Castell’Arquato (IAT Piazza Municipio). Durata: 1 ora circa.

Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Domenica 1 novembre 10:00 – 18:00 (ultimo ingresso ore 14:00) il Castello di Gropparello (PC) ospita“Misterioso Merlino, Signore dell’Immortalità”, una giornata alla ricerca di Merlino, dei suoi segreti e dei poteri del Sacro Graal. L’antica saga Bretone prende forma tra i boschi misteriosi di questo antico sito celtico. La giornata comprende anche la visita al Castello e l’avventura in prima persona. La manifestazione si svolge anche in caso di mal tempo. Prenotazione obbligatoria:info@castellidelducato.it

Domenica 1 novembre, ore 10:30 e 16:00 Villa Medici del Vascello – Dimora Storica di Cecilia Gallerani (San Giovanni in Croce – CR) ospita “Botanica Oscura: storie, miti e leggende di alberi non sempre innocenti”, visite naturalistiche con aneddoti noir dal libro Alberi nel parco di Villa Medici del Vascello di Riccardo Groppali. Queste visite speciali saranno anticipate da una breve visita alla villa, con partenza alle ore 10:30 e 16:00.

Info: info@castellidelducato.it

I MISTERI CONTINUANO ANCHE DOPO HALLOWEEN…DOVE?

Al Castello di Gropparello (PC) Visita guidata notturna approfondita condotta a due voci, da uno dei proprietari del castello che racconterà episodi paranormali vissuti in prima persona e Daniele Piccirillo, venerdì 6 novembre 2020 dalle 18:00. Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Alla Rocca dei Rossi di San Secondo (PR) sabato 7 novembre, ore 21.30, “Ambascisatori del Territorio” visita spettacolo notturna accompagnata dai personaggi rossiani del Cinquecento.

Con lo storico Pier Luigi Poldi Allaj. La grande storia rinascimentale di San Secondo rivive dentro le splendide sale affrescate della Rocca dei Rossi, attraverso visite notturne, con rievocazioni ricche di suggestive situazioni sceniche (e non manca neppure il fantasma!).

Prenotazione obbligatoria: info@castellidelducato.it

Per informazioni sulle regole di sicurezza, il numero e le modalità degli accessi – in corso di rimodulazione sulle proposte nel rispetto delle normative DPCM – i costi, le specifiche delle iniziative (come si svolgono, per quali fasce d’età sono indicati) scrivere a:info@castellidelducato.it

Gli eventi sono organizzati dai singoli Castelli del Ducato, pubblici o privati, aderenti alla rete turistica-culturale www.castellidelducato.it