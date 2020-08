Hurtta presenta Weekend Warrior ECO, la variante realizzata al 100% con materiale riciclato della sua più recente ed innovativa gamma di prodotti. Un’altra grande novità a livello mondiale, con la quale Hurtta dimostra ancora una volta la propria attenzione per il benessere del cane e per il suo (e nostro) ambiente.

Ergonomica, leggera e stabile in movimento: grazie al suo design e alla particolare struttura imbottita, la pettorina Weekend Warrior ECO distribuisce al meglio il peso in trazione sul petto del cane, liberandone il collo e le articolazioni.

La fascia pettorale è alleggerita per meglio adattarsi anche ai cani piccoli e con torace stretto. La pettorina Weekend Warrior ECO è estremamente confortevole.

I nuovi materiali sono ancora più robusti, gli anelli sono in acciaio, le cinture resistono molto di più all’abrasione e le fibbie sono in nylon, ma nello stesso tempo sono anche più leggeri e traspiranti che mai. La pettorina Weekend Warrior ECO è adatta a tutti i cani in tutte le stagioni.

Weekend Warrior ECO è disponibile in 2 varianti di colore: rosa canina e verde siepe.