Guardians of the Forest di Lush é una fragranza unisex, energizzante e giovanile, che si adatta perfettamente ad ogni occasione e regala durature note di freschezza in ogni momento della giornata. Tra le sue note il cipresso (testa), antisettico e rilassante; il lime, protettivo, e il legno di palissandro, rasserenante (cuore); il muschio di quercia, ristrutturante (fondo).

Così le note balsamiche del cipresso abbracciano la solarità del lime, per immergersi in un limpido mantello di perle di rugiada. Guardians of the Forest di Lush evoca una rigenerante passeggiata nel bosco, profuma di pioggia e clorofilla, terra bagnata, legni speziati e creature leggendarie. Racchiusa in un originale erogatore spray, questa fragranza racchiude in sé infinite distese smeraldo, il suono di rami intricati mossi dal vento, vibranti giochi di luce su ruvide cortecce. Se la libertà avesse un profumo sarebbe questo!

Lush é un’azienda etica e ci piace perché produce prodotti freschi e fatti a mano, non testa i prodotti sugli animali e sostiene il commercio equosolidale.

I prodotti Lush sono un tripudio di colori e di profumi, fatti con ingredienti vegetariani, frutta e verdura fresca biologica, contengono i migliori oli essenziali e le confezioni riducono l’impatto ambientale, mantenendo gli imballaggi (riciclabili e riciclati) al minimo.

www.lush.com

The Guardian of Forest