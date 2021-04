Questa estate Grotta Giusti Thermal Spa Resort riapre, si fregia delle cinque stelle ed entra a far parte di Autograph Collection Hotels di Marriott International.

L’hotel e la spa sono completamente rinnovati, con un magnifico progetto curato dallo studio Richmond International, tutto ispirato alla poesia e alla natura, alla grotta termale e all’arte toscana.

Per prenotare: www.grottagiustispa.com

Autograph Collection Hotels è un portfolio di hotel indipendenti selezionati da Marriott International per la loro anima e la loro storia.

Grotta Giusti entrerà a far parte di questa prestigiosa collezione: un riconoscimento per la nostra storia e la nostra unicità.