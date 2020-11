LA SPEZIA- Alliance Française La Spezia organizza giovedì 12 novembre 2020 una “Giornata di formazione – JPF” per docenti di Francese.

Il progetto, assolutamente gratuito, è registrato sulla piattaforma S.O.F.I.A., risponde ai criteri indicati dal Mi.I.U.R. e si caratterizza per un’offerta didattica di alto livello con l’intervento di formatori della rete Alliance e di esperti delle più importanti Scuole di Lingua in Francia.

La Journée de formation permetterà agli insegnanti iscritti di ottenere la certificazione di 20 ore di aggiornamento.

A tale scopo è necessario visionare la formazione e scaricare i materiali messi in rete dai relatori.

Per andare incontro alle esigenze didattiche dei docenti, la partecipazione alla giornata del 12 novembre prossimo, dalle ore 9 alle ore 13.30, potrà avvenire sia in Diretta che in Differita.

Chi non potrà partecipare alla diretta potrà accedere alla replica della giornata nel momento che riterrà più opportuno.

Le Journées pour le Français – J.p.F. – sono patrimonio collettivo delle A.F. d’Italia dal 2006; attraverso la Federazione Nazionale, esse rappresentano un evento significativo e ineludibile per i docenti FLE ( Français langue étrangère ) e DNL italiani.

La Federazione delle Alliances Françaises d’Italia, in questo periodo di difficoltà per tutti e per la scuola in particolare, propone il progetto di formazione, in modalità on line per gli insegnanti di Lingua Francese di ogni ordine e grado

Ecco come si svolgerà la giornata:

Ore 8:15 – 8.35: accoglienza partecipanti

Ore 8.45 – 9.00: Presentazione del Centre Mèditerranèm d’Etudes Francaise

Ore 9.00 – 10.30: Magali Faggio Centre Mèditerranèm d’Etudes Francaise

Ore 10.30 -10.45 èchanges et perspectives

Ore 10.45 – 11.05 Puase Cafè

Ore 11.05 – 12.05 Atelier A: Hélène David AF Bologna

Ore 12.05- 12-15 èchanges et perspectives

12.15 – 13.15 Atelier B: Raffaele Romano AF Basilicata

13.15 – 13.30 èchanges et perspectives

13.30 – 13.35 Cloture des travaux

Per info ed iscrizioni: alliancefr.sp@gmail.com alliancefr.sp@libero.it