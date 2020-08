In una casa dove vive un gatto non può certo mancare la lettiera! Ma per un proprietario responsabile e attento all’ambiente è importante che anche la lettiera sia eco-friendly. É quindi importante scegliere i prodotti giusti, consapevoli del fatto che anche i nostri pet (proprio come noi umani) lasciano un’impronta ecologica.

Gatta Olivia e Barbara, sua coinquilina umana, hanno scelto la lettiera vegetale Piripú Plus, composta al 100% da legno di abete, completamente naturale e priva di nocive sostanze chimiche. Biodegradabile e compostabile, può essere gettata nei rifiuti organici di casa oppure nel WC.

La particolare lavorazione di Piripù Plus rende questa lettiera igienica particolarmente efficace nell’assorbire liquidi e cattivi odori (con una capacità di assorbimento totale pari al 400%) e consente oltretutto di potenziare le sue caratteristiche antibatteriche naturali, lasciando nell’ambiente un delicato e piacevole profumo di legno.

Pulire la toilette del gatto sarà estremamente semplice e veloce. Basterà infatti rimuovere solo i rifiuti solidi in quanto, a contatto con i liquidi, Piripù Plus si trasforma rapidamente in segatura che si deposita sul fondo della lettiera, restando asciutta e mantenendo uno strato sempre pulito in superficie. Inoltre Piripù Plus non è polverosa e non si attacca al pelo, garantendo zampe e pelo sempre puliti, niente “tracce” sul pavimento di casa e, soprattutto, massima sicurezza per le vie respiratorie del gatto.

Non solo per gli amici mici, Piripú Plus può infatti essere usata anche come fondo di gabbie di uccelli e roditori e per le teche dei rettili.

Piripù Plus è la prima lettiera naturale al mondo ad avere ricevuto la certificazione ENAMA. Sono inoltre certificati anche la filiera di approvvigionamento delle materie prime e il rispetto delle caratteristiche fisiche e chimiche indicate in analisi.