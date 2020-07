SALSOMAGGIORE TERME- Dal 16 al 23 settembre 2020 a Salsomaggiore Terme (Parma) si terrà la settima edizione di Mangiacinema – Festa del cibo d’autore e del cinema goloso.

Il Festival più pop d’Italia, ideato e diretto dal giornalista Gianluigi Negri, si farà, adottando tutte le misure di sicurezza necessarie, stabilite dalle autorità competenti.

Per la prima volta in sette anni, non si potranno proporre le tradizionali degustazioni gratuite di Mangiacinema, ma tutti gli eventi cinematografi e gli spettacoli saranno ugualmente “appetitosi“. Rimarranno, infatti, centrali le grandi storie del gusto, raccontate e “servite” al pubblico da produttori selezionati, che mettono sempre l’anima nel loro lavoro e nelle loro creazioni: con il Made in Salso in primo piano, ma anche con una nutrita pattuglia di artisti del gusto – autentici fuoriclasse – delle Terre Verdiane e della Food Valley.

Sarà dunque, come ogni anno, un’imperdibile e stuzzicante settimana tra show cooking, proiezioni appetitose, incontri con artisti, spettacoli inediti e originali. Mantenendo la formula dell’ingresso libero (fino ad esaurimento posti disponibili) per tutti gli eventi.

L’EVENTO SPECIALE: IL CINEMA DI LINO BANFI

L’edizione 2020 (approvata solo la scorsa settimana a causa delle incertezze prodotte dall’emergenza sanitaria) si svolgerà tra le Terme Berzieri e il cinema Odeon.

Evento speciale di quest’anno è “Il cinema di Lino Banfi”, con le commedie cult e più divertenti del grande comico pugliese. “Le risate – anticipa il direttore artistico Gianluigi Negri – sono quello di cui abbiamo maggiormente bisogno in questo momento, ma questa sarà un’edizione in parte ‘segnata’ anche dagli incubi (quelli che abbiamo vissuto e vogliamo lasciarci alle spalle), con il desiderio di esorcizzare le nostre paure e ‘divorare’ il cinema di genere alla nostra maniera. Sono novità che annunceremo nelle prossime settimane”.

“LA CRISI DEL SETTIMO ANNO? ABBIAMO GIÀ DATO”

“Come molti sanno – prosegue Negri – abbiamo sempre allestito il nostro piccolo Festival con l’anima in condizioni di budget impossibili, ma siamo andati avanti con la forza della volontà e con l’aiuto del Comune di Salsomaggiore (e di pochi, ma veri, amici). La nostra sesta edizione dodici mesi fa è stata un “anno zero”, ma anche un successo senza precedenti. La crisi del settimo anno? Ne abbiamo già vissute sei: direi che ci bastano. In questo che purtroppo è un ‘anno di crisi’ preferiamo dedicarci totalmente ai nostri sogni. Stiamo lavorando ad un programma che, probabilmente, sarà il più bello tra quelli proposti fino ad oggi”.

PARTNER 2020

Oltre al sostegno del Comune (con l’impegno del sindaco Filippo Fritelli nel cercare di far sopravvivere un progetto così complesso, ambizioso e identitario), per il settimo anno della kermesse che porta a Salsomaggiore tanti turisti, visitatori e nomi dello spettacolo e del mondo del gusto, il main partner sarà di nuovo Gas Sales Energia. Rinnovate anche le media partnership storiche con Radio 24, Film Tv, Italia a Tavola, alle quali si aggiunge Gusto24H.