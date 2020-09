La lettiera per gatti Fresh News® cat litter è super assorbente e ha un eccezionale controllo degli odori. I pellets di carta assorbono l’umidità conservando la loro forma senza disfarsi, questo aiuta ad individuare la parte solida da rimuovere con la paletta per ridurre al massimo le impronte fuori dalla cassetta igienica e per casa. Fresh News® Cat Litter è fatta con oltre il 99% di carta riciclata PaperGator® , è priva di polvere e 100% anallergica.

Eccellente controllo degli odori

I pellets di carta con bicarbonato di sodio assorbono velocemente l’urina e neutralizzano gli odori più persistenti.

Senza Tracce

I morbidi pellets conservano la loro forma originale, così che non possano rimanere attaccati alle zampe del vostro gatto o gattini, evitando quindi che la lettiera venga sparsa per casa.

Super Assorbente

I pellets mantengono tre volte in più l’umidità delle lettiere d’argilla.

Amica dell’Ambiente

Realizzata al 100% con carta riciclata; Fresh News® è biodegradabile, aiuta a ridurre lo spazio in discarica e salva gli alberi dall’abbattimento! La lettiera Fresh News può essere usata come compost o pacciamatura del terreno.

Sicura per voi e per il tuo pet

Fresh News® Small Animal non è tossica, è sicura per noi e per tutti gli animali. E’ utilizzata nelle cliniche veterinarie di tutto il mondo ed è raccomandata per la cura post-ambulatoriale.

Realizzato con carta riciclata al 100%; Fresh News® è biodegradabile e aiuta a ridurre lo spazio in discarica e a evitare che gli alberi vengano tagliati! La lettiera usata può essere utilizzata come compost o pacciamatura del terreno. Essendo biodegradabile può essere smaltita nel bidone del pattume organico, dove si buttano cibo e altri materiali biodegradabili.

Casa Pulita

Priva di polvere al 99% e al 100% anallergica. Inoltre non indurisce e non si attacca, il che significa assenza di tracce di polvere e nessuna necessità di raschiare il fondo della vaschetta per la pulizia.

Consigli per l’utilizzo:

La posizione della cassetta igienica per la lettiera è molto importante per il vostro gatto o gattino. Scegliete una vaschetta della dimensione giusta del vostro gatto tenendo conto del numero di gatti che la useranno, non tutti i gatti amano condividere la proprio vaschetta igienica (aumentate il numero di vaschette per soddisfare il numero di gatti che vivono con voi). La cassetta igienica deve essere di materiale non assorbente, come la plastica, per evitare che i cattivi odori vengano assorbiti e per una facile pulizia. Dopo un uso prolungato la vaschetta potrebbe presentare dei graffi rendendo più difficile la pulizia, per cui, in questo caso si raccomanda la sostituzione. Scegliete una posizione sicura e tranquilla per riporre la vaschetta. Cercate di scegliere un luogo un appartato, non di passaggio, in cui il gatto possa sentirsi rilassato. Una idea è quella di mettere la lettiera in bagno, se ne avete la possibilità. L’importante è tenere sempre ben separate le ciotole di cibo ed acqua dalla lettiera. A nessuno piace mangiare e liberarsi negli stessi spazi, nemmeno ai gatti! Il gatto inoltre è un’animale estremamente pulito. Usate stanze differenti per pappa e vaschetta. Alcuni gatti preferiscono una cassetta coperta per una maggiore privacy.

Riempite la vaschetta con da 5 a 7 cm di lettiera Fresh News® per permettere al gatto di raspare e coprire i propri bisogni. Frequentemente pulire la zona sporca dove il pellet si gonfiano, dove assorbe l’umidità, proprio come si farebbe con un’ordinaria lettiera d’argilla e rimuovere con l’uso di una paletta le feci. Lavare periodicamente la vaschetta con acqua tiepida e un detergente delicato.

I gattini imparano presto, intorno alle tre-quattro settimane, a sporcare nella lettiera, sia per imitazione del comportamento materno, sia perché naturalmente i gatti cercano terreno fresco o sabbia per nascondere i propri bisogni.

IL CAMBIO DELLA LETTIERA PER I GATTI ADULTI è una fase delicata, non tutti i gatti accettano subito i cambiamenti.

Se il vostro gatto non accetta di buon grado la nuova lettiera Fresh News®, potete seguire questo semplice programma di transizione:

1 settimana- mix 3 cm di lettiera Fresh News® con la lettiera abituale del vostro gatto

2 settimana- mix 5 cm di lettiera Fresh News® con la lettiera abituale del vostro gatto

3 settimana- potete riempire la vaschetta con 6/7 cm di lettiera Fresh News®

Fresh News Cat Litter é distribuita da Fantoni, dal 1984 il meglio per gli animali da compagnia.