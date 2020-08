SARZANA- Francesco Baccini, il cantautore genovese ironico e irriverente, classe 1960,torna di nuovo live dopo lo stop forzato degli ultimi mesi a causa del Covid-19.

«Il periodo di isolamento, nonostante tutto, è stato proficuo – racconta Baccini – ho realizzato il videoclip di “Paranoia in Lombardia by night” raccontando di una giornata tipo ai tempi del Coronavirus realizzandolo interamente in casa con il telefonino».

Il brano era stato scritto in tempi non sospetti ed inserito nell’album “Chewing Gum Blues” realizzato con Sergio Caputo nel 2017. «Ho trascorso diverso tempo sui social, con dirette su facebook in orari improbabili e mi meravigliavo quante persone potessero essere online in quelle lunghe notti».

Baccini non ha mai nascosto la sua vena social: chi lo segue da più anni sa infatti che è solito apparire nel cuore della notte con dirette facebook o instagram, raccontare di attualità, intrattenere i suoi ospiti “virtuali” nel suo salotto con il suo fidato pianoforte e il suo bassotto e, a fine “diretta” cancellare dalla rete ogni traccia. «Ma la cosa di cui sono più orgoglioso, è che in questo periodo è nata l’idea di realizzare un film partendo dalle immagini girate da Michele Burgay durante la tournée nei teatri di “Baccini canta Tenco” di ben 10 anni fa e rimaste nel cassetto per tutto questo tempo. Il film si intitolerà “Tu non hai capito niente” e sarà la prima volta che si parla della vita, delle opere e del pensiero di Luigi anziché della sua morte. Ci sono tante similitudini tra me e Luigi che mi hanno affascinato, – E conclude – nel parlare di Tenco parlo anche o forse, soprattutto di me».

La musica

L’album d’esordio “Cartoons”, risale al 1989, premiato come rivelazione a Saint Vincent e vincitore della Targa Tenco come migliore opera prima; nello stesso anno vince Un disco per l’estate con “Figlio unico”, canzone tratta da questo album. Nel secondo album, “Il pianoforte non è il mio forte” è contenuto il singolo “Le donne di Modena” e la presenza del duetto “Genova blues” con Fabrizio De André (suo amico, conosciuto proprio alla presentazione del suo primo album a Milano e del quale era sempre stato grande ammiratore), segna l’inizio di una serie di collaborazioni con altri artisti. Infatti, nel 1990, vince il Festivalbar con il brano “Sotto questo sole”, in coppia con Paolo Belli e i “Ladri di Biciclette”. È poi con l’album “Nomi e cognomi” del 1992 che ottiene il maggiore successo commerciale, affermandosi definitivamente come erede della tradizione dei cantautori liguri. A seguire Baccini pubblicherà altri 11 album (incluso due raccolte), compreso il prezioso lavoro “Baccini canta Tenco” nel 2011, fino ad arrivare all’ultimo “Chewingum Blues” in coppia con Sergio Caputo (2017).

Il Cinema, la recitazione e le colonne sonore

Baccini ha debuttato nelle vesti di attore nel 2008 nel film “Zoé” ed ha partecipato a diversi cortometraggi. Una sua canzone è stata scelta per i titoli di coda del docufilm dedicato a Francesco Nuti, in uscita prossimamente. Mentre ha preso parte al docufilm “Immenzo” dedicato a Enzo Jannacci, dove ha raccontato della sua amicizia e collaborazione con l’artista milanese.

Di recente ha recitato nel film “Credo in un solo padre” di Luca Guardabascio, curandone anche la colonna sonora. La pellicola affronta il delicato tema della violenza sulle donne.

Tour Estate 2020

15 agosto – Sarzana – Premio Lunezia

20 agosto – Littorina sul Mincio – Peschiera sul Garda

23 agosto – Tirrenia (Pisa)

28 agosto – Omegna (VB)

28 novembre – Ponte dell’Olio (PC)