#laculturanonsiferma.

Se il Coronavrus lo ha costretto, di fatto, a rinviare l’edizione 2020 del Salone del Libro di Frabosa Sottana –l’annuale rassegna che in piena estate, nel corso degli ultimi sette anni, ha portato all’attenzione decine di autori locali e non ed ha tenuto accesi, con convegni ed incontri che si svolgono parallelamente all’evento, i riflettori sulle varie problematiche ambientali, sociali, turistiche ed economiche del Monregalese– Gianni Dulbecco non si è arreso.

Il funambolico presidente dell’Associazione Culturale Valle Maudagna, si è inventato un’iniziativa nuova di zecca nel tentativo di animare il suo amato territorio d’adozione.

Ed ecco quindi FRABOLIBRI 2020 “Incontri di mezza Estate con autori della Provincia Granda”

«Non è mia abitudine rimanere con le mani in mano e non ho inteso quindi fermarmi anche di fonte ad un problema grande come il Covid 19 che ha fatto migliaia di vittime ed ha messo in ginocchio mezzo Mondo, costringendo organizzatori di eventi, come il sottoscritto, a riporre nel cassetto iniziative già belle che pronte a svolgersi –ha commentato Gianni Dulbecco– accantonata giocoforza l’edizione 2020 del Salone del libro di Frabosa che avremmo voluto celebrare quest’anno con una serie di partecipazioni qualificate ed importanti, ho comunque voluto dare un segnale della nostra presenza sul territorio mettendo insieme, nel rispetto delle ordinanze che regolano questo tipo di eventi, una manifestazione che spero riesca a suscitare il giusto interesse».

FRABOLIBRI 2020 sarà l’occasione di incontro, distanziati l’uno dall’altro di circa una settimana (sabato 1 agosto, sabato 8 agosto e venerdì 14 le date) di tre autori locali.

Sede della rassegna sarà la sala Convegni dell’Albergo Italia (g.c.).

Ad aprire la serie di incontri, sabato 1 agosto, alle ore 18 sarà la ricercatrice ed antropologa Lidia Dutto che presenterà la sua ultima opera: Con in mezzo un lumino.

Sabato 8 agosto, alle ore 18 sarà la volta dell’affermata scrittrice frabosana Sarah Cogni col suo “Quando saremo liberi”.

Concluderà la miniserie di presentazioni, venerdì 14 agosto, alle ore 18, il noto giallista Bruno Vallepiano col suo recente noir “Trappola per lupi“.

La manifestazione ha un sito web: www.frabolibri.blogspot.com e una pagina facebook: FraboLibri Frabosa Sottana

L’evento si svolgerà nel più rigido rispetto delle normative AntiCovid.