il progetto Small Scale GNL di GNL Italia ad oggi sottoposto a verifica di assoggettabilità VIA presso il Ministero dell’Ambiente, che ha l’obiettivo di trasformare l’impianto di Panigaglia in una sorta di distributore di GNL cui accederebbero autobotti che poi con apposite chiatte dovranno attraversare il Golfo per raggiungere il porto e rete autostradale; su questo progetto occorre intervenire per assicurare quanto meno la realizzazione della Valutazione di Impatto Ambientale ordinaria

la modalità di rifornimento delle navi in porto tramite bettolina (come avvenuto in forma sperimentale per la Costa Crociere ormeggiata al molo Garibaldi, quindi in pieno centro cittadino)