SARZANA- E tornò anche il football americano. Da sempre armato di passione, l’american football italiano s’è ulteriormente attrezzato in fatto di organizzazione, per tornare in campo alla faccia della pandemia.

Nel contesto non potevano mancare i Red Jackets Sarzana, inclusi nel Girone A della 2.a Divisione, dove hanno una partenza tutta “torinese”: sconfitti infatti per un punto dai Reapers (“mietitori”) appunto nel capoluogo piemontese, i sarzanesi se la vedranno il prossimo 2 Maggio con l’altra compagine torinese del raggruppamento, ossia gli storici Giaguari Torino; appuntamento domenicale al “Miro Luperi”, alle ore 15, per i rosso-argento è dunque il debutto interno.

Ligure invece l’altra squadra del gruppo, i Pirates Savona, non a caso rivali tradizionali dei Red Jackets. Coi savonesi i lunigianesi se la vedranno il 23/5 sempre la “Luperi”, quindi il 30 gli restituiranno la visita i Reapers, il 6 Giugno poi Giaguari-Red Jackets e il 14/6 infine visita dei sarzanesi ai Giaguari. Ai playoff le prime due di ognuno dei 4 gironi.

Peccato per quella sconfitta per 21-20 coi Reapers, coi “Reds” in vantaggio per un bel po’, grazie a due touchdown di Ghelfi e uno di Rugani sempre su lancio del quarterback Buchi. Decisivo purtroppo un field-goal mancato agli sgoccioli dell’incontro, dal kicker Gregorini, pur fra i migliori in campo.

Andrea Catalani