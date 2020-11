FOLLO- “Siamo il primo comune sopra i 5000 abitanti per raccolta differenziata.” Annuncia il sindaco di Follo, Rita Mazzi.

“Tenendo conto che, a livello regionale, siamo secondi al comune di Rialto, un comune di 563 abitanti paragonabile pertanto ad una nostra frazione. Siamo orgogliosi come amministrazione dell’eccellente risultato raggiunto che ci rende una realtà virtuosa capofila nello scenario ligure. Il nostro abitare è stato fin da subito una priorità per la nuova amministrazione, ci tengo a ricordare infatti che a soli 11 giorni dalla nomina della Giunta Mazzi, lo scorso giugno 2019, uno degli 8 punti dei primi 100 giorni di governo vedeva una spunta verde: l’introduzione della figura del Cantoniere di Frazione. Una novità richiesta a gran voce, più pulizia, migliorando le condizioni igienico-sanitarie delle strade e tutela il decoro urbano del nostro Comune. Abbiamo, in questo primo anno, migliorato la pulizia delle strade e il decoro urbano, controllato in modo più puntuale e capillare le vie cittadine. Grazie ai nostri cantonieri, che ci permettono ogni giorni di conciliare le operazioni di pulizia con le esigenze dei cittadini”.

Il presidente del Consiglio Comunale Kristopher Casati spiega “Era il 2015 quando, come consigliere comunale con delega all’ambiente, avviammo un progetto radicale applicando buone pratiche verso la sostenibilita con l’obiettivo di cambiare radicalmente lo scenario ambientale del Comune di Follo. Siamo passati dal 19%, registrato ad inizio progetto, all’ 85,7%. I risultati dimostrano un grande lavoro ormai consolidato – continua – con una media di 2179 tonnellate all’anno di rifiuti avviati a riciclaggio su 2542 tonnellate raccolte. Riducendo le tonnellate di rifiuto secco non riciclabile destinate alla discarica a 363 all’anno. Oggi, siamo riusciti ad ottenere risultati soddisfacenti grazie alla costante ricerca di condivisione e coinvolgimento messa in atto in ogni iniziativa ed arrivare ad oltre l’80% di raccolta grazie ad un sistema in grado di calibrare ad personam il quantitativo prodotto con il costo generato, la tariffa puntuale. Rispetto all’anno precedente registriamo un incremento di 6 punti percentuali grazie all’apertura dell’isola ecologica che ha reso maggiormente consapevoli i cittadini, si maggiori controlli sui conferimenti e alle variazioni del sistema varate quest’anno. Ma non è tutto, sappiamo già che per i primi 10 mesi del 2020 siamo oltre al 91 % di raccolta differenziata, dato che ci confermerà a fine anno il primo ente a livello regionale per risultati ottenuti in merito a raccolta differenziata. Grazie ai cittadini, supportati quotidianamente dal gestore Acam Ambiente e l’appaltatore Ma.Ris, che differenziano e conferiscono in maniera sempre più corretta e consapevole secondo un preciso calendario settimanale dei ritiri, ed è proprio grazie al loro impegno che i risultati in termini di quantità sono stati superiori alle attese.”