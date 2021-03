FOLLO- A breve comparirà anche la sede vaccinale di Follo, nei locali della Croce Rossa in Piazza Garibaldi 17, sul portale dedicato per le prenotazioni dei vaccini anti Covid-19.

Già da oggi, mercoledì 24 marzo 2021, i medici di medicina generale saranno al lavoro per inserire i pazienti secondo l’ordine imposto dal ministero per iniziare le vaccinazioni Martedì 30 marzo alle 9.

Grazie al’Asl5 e alla Croce Rossa, il Comune di Follo è pronto per la corsa al vaccino, con già oltre 10.000 prenotazioni di pazienti che presentano patologie che determinano la condizione di vulnerabilità.

“Abbiamo allestito un punto di vaccinazione Covid-19: la Croce Rossa di Pian di Follo da domani si trasformerà temporaneamente in un punto sanitario vaccinale.” Precisa il sindaco Rita Mazzi impegnata da subito per supportare i suoi cittadini. “Lo spazio, verrà gestito da personale sanitario e allestito dal Comune secondo la normativa anti-Covid richiesta da Asl5, che coinvolgerà i pazienti che hanno presentato richiesta tramite il proprio medico di medicina generale. Vi sarà un ingresso dove si svolgerà la registrazione degli utenti, un ambulatorio per la somministrazione dei vaccini, una sala monitoraggio post somministrazione, uno spazio adibito alla preparazione delle dosi. Inoltre un’ambulanza con defribillatore sosterà nei pressi dell’edificio. Colgo l’occasione per ringraziare il prezioso lavoro del Dottor Massimo Ratti che ha coordinato l’intero lavoro applicando puntualmente le indicazioni fornite da Asl per l’allestimento dell’area. Indispensabile anche la collaborazione con la nostra Croce Rossa, nella persona di Valter Cresci, che, oltre ad aver messo a disposizione dei cittadini i suoi ambienti, gestirà con i volontari l’accoglienza dei pazienti evitando assembramenti. Credo che siamo riusciti sinergicamente a garantire uno spazio idoneo all’interno del nostro Comune”.

Conclude il Sindaco di Follo Rita Mazzi.