FIVIZZANO- Incontro sul turismo con tutti gli operatori: lo svolgimento dell’evento sarà esclusivamente online.

Considerate le numerose manifestazioni di partecipazione pervenute all’incontro e per dare modo quindi a tutti di partecipare, comunichiamo che l’evento si svolgerà solo in modalità online sulla piattaforma meet. Restano invariati il giorno e l’orario ovvero martedì 16 marzo 2021 ore 17.30. Questo il link per il collegamento https://meet.google.com/fzp-nzvh-zoe

In vista della prossima stagione estiva con inizio ancora incerto causa le restrizioni Covid, l’ l’Amministrazione Comunale vorrebbe confrontarsi sul tema turismo con tutti gli operatori ovvero alberghi, agriturismi, B&B, ristoranti, il comparto extraalberghiero, guide e fornitori di servizi turistici e con tutti i portatori di interesse del comune di Fivizzano.

Un incontro che verterà principalmente su:

– comunicazione sul programma delle iniziative estive

– confronto su sviluppo dell’offerta turistica legata alla sentieristica per trekking e bici

– Progetti in essere sullo sviluppo della “Via Volto Santo”

Vista importanza degli argomenti è utile il contributo di tutti.

Si prega di dare gentile conferma della partecipazione alla mail culturaeturismo@comune.fivizzano.ms.it oppure chiamando l’ufficio turismo del Comune di Fivizzano al numero 0585-92058.