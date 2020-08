SANTO STEFANO MAGRA (SP) – Spettacoli, laboratori, dj – set e una mostra fotografica in una location straordinaria, l’ex Ceramica Vaccari di Santo Stefano di Magra.

Venerdì 21 e sabato 22 agosto torna FisiKo! – quest’anno in un’edizione ridotta – per invadere la scena con l’energia propulsiva della più irriverente ricerca di teatrodanza contemporanea.

Un’edizione – ideata e organizzata da Associazione Scarti, Balletto Civile e Comune di Santo Stefano di Magra in collaborazione con Progetto NOVA e con il contributo di Compagnia di San Paolo (maggior sostenitore) nell’ambito del Bando Performing Art, la collaborazione con il progetto europeo RESCUE – che avrà un formato speciale, ripensato nella forma per rispettare le normative post Covid 19 e permettere al pubblico di fruire degli spettacoli in maniera sicura.

La giornata Fisiko parte nel cortile dell’ex Ceramica Vaccari con l’anteprima di M.A.D. – museo antropologico del danzatore, prodotto e danzato da Balletto Civile in coproduzione con Festival Oriente Occidente – Festival Fisiko! – Associazione Ultimo Punto/Festival Artisti In Piazza Festival Pennabilli. Un’installazione/performance in cui gli artisti agiranno singolarmente all’interno di teche che consentiranno il “ri-avvicinamento” tra spettatore e performer, in un percorso drammaturgico che sarà al tempo stesso una partitura corale e collettiva. Il lavoro, dopo l’anteprima a Fisiko, debutterà in forma compiuta a settembre all’interno del prestigioso Festival Oriente Occidente di Rovereto per poi continuare la tournée al Piccolo Teatro di Milano, a Pisa e a Roma.