Dopo il successo del primo concerto la rassegna prosegue con un triplice appuntamento: venerdì 7 agosto si esibirà in un concerto di musica sacra l’organista Guido Ferrari, che suonerà sull’organo Giosuè Agati del 1922 conservato all’interno della Chiesa di Nostra Signora di Soviore.

Sabato 8 agosto, all’esterno, sul Sagrato del Santuario, sarà la volta del duo flauto e pianoforte composto da Luca Francini e Miren Etxaniz che eseguiranno musiche di Bach, Donizetti e Faurè.

Lunedì 10 agosto, sempre a Soviore alle 21.15, sarà la volta del giovane pianista di talento Nicola Losito che a soli 24 anni ha già calcato, incantandole, alcune tra le più importanti sale da concerto di tutta Europa.

In questi mesi di emergenza, legati alla diffusione del virus COVID 19, l’Associazione Musicale César Franck, per garantire continuità al proprio lavoro e impegno a favore del territorio ha fortemente voluto la realizzazione dell’edizione 2020 di una rassegna che da trentanove anni accompagna gli spettatori, attraverso concerti di prestigio, nei luoghi più suggestivi del Parco Nazionale delle Cinque Terre, con l’obiettivo di valorizzare i beni artistici, musicali, architettonici e culturali incastonati in un paesaggio unico al mondo.

L’Associazione, per agevolare lo svolgimento del Festival, ponendo al primo posto l’attenzione verso il pubblico e la sua sicurezza, ha deciso di concentrare tutta l’attività concertistica di questa edizione presso il Santuario Nostra Signora di Soviore nel comune di Monterosso al Mare, al fine di garantire le misure di distanziamento sociale e le norme anti COVID.

Tutti i concerti sono ad ingresso libero e inizieranno alle 21.15.

Per i concerti di musica sacra è gradita la prenotazione.

Il Cartellone:

venerdì 7 agosto ore 21.15

Concerto di Musica sacra

GUIDO FERRARI organo

sabato 8 agosto ore 21.15

LUCA FRANCINI flauto

MIREN ETXANIZ pianoforte

Musiche Bach, Donizetti, Faurè

lunedì 10 agosto ore 21.15

NICOLA LOSITO pianoforte

giovedì 13 agosto ore 21.15

DU’ NOTE

CAMILLA BONANINI violino

PAOLO CIMINO violino

domenica 16 agosto ore 21.15

Concerto di Musica sacra

PRO CANTIONE SACRA

ENSEMBLE VOCALE GREGORIANO

RENATO BRUSCHI preparatore del coro

FERRUCCIO BARTOLETTI organo

lunedì 17 agosto ore 21.15

Concerto di Musica sacra

JEAN-PAUL SERRA organo

sabato 22 agosto ore 21.15

REBECCA LOU GUERRA pianoforte

venerdì 28 agosto ore 21.15

Concerto di Musica sacra

ANTONELLA CARIGNANI voce recitante

FERRUCCIO BARTOLETTI organo

sabato 29 agosto ore 21.15

MIREN ETXANIZ pianoforte

domenica 30 agosto ore 21.15

Concerto di Musica sacra

STEFANO MORICONI flauto traverso

LAURA CASOLI organo

Ingresso libero

Per informazioni: ass.cesarfranck@libero.it

facebook: Festival Internazionale di Musica Cinque Terre