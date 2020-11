FORLÌ- Il Festival del Buon Vivere non si ferma, nonostante le difficoltà del periodo, e si reinventa per raggiungere quante più persone possibili. Da mercoledì 25 a domenica 29 novembre il Buon Vivere accende la sua Home Edition e sarà visibile da tutti, ovunque e gratuitamente, sul sito terradelbuonvivere.it/festival, sul canale YouTube e sulla pagina Facebook del Festival e, per chi volesse seguirlo comodamente in TV o non avesse accesso ad Internet, sul digitale terrestre canale 670 di Radio Studio Delta, media partner dell’evento.

Il programma.

Mercoledì 25 novembre la programmazione dedicata alla giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne parte alle 15 la diretta online de Il Buon Vivere in un libro, con Corrado Ravaioli che intervista Cathy La Torre per parlare del suo recentissimo libro “Nessuna causa è persa”, un intreccio di storie che parlano di diritti negati. Alle 18 è la volta di “BV = Basta violenza” momento organizzato prendendo spunto dall’omonimo progetto lanciato dal Festival del Buon Vivere nel 2015, in cui Chiara Tagliaferri (coordinatrice editoriale per Storielibere.fm) dialoga con Cathy la Torre e con Maria Giorgini (segretaria generale della Camera di Commercio del Lavoro di Forlì) e Giulia Civelli (Centro Donna del Comune di Forlì). Alle 21, chiude la giornata “Aspettando Femminile Plurale”, un incontro moderato da Sabika Shaha Povia in cui Monica Fantini, ideatrice del Festival, chiacchiera con lo speaker di RaiRadio2 e conduttore di La7 Tinto e con l’attrice e autrice Lella Costa per raccontare il passato, il presente e il futuro del Buon Vivere.

Giovedì 26 è la giornata della Narrazione Femminile Plurale. Alle 11 per Il Buon Vivere in un Libro Matteo Bussola presenta “L’invenzione di noi due” e parla con Corrado Ravaioli del suo stile di scrittura. Alle 16 Alberto Peretti (fondatore di Genius Faber) tiene una lectio magistralis dal titolo “Il pensiero plurale nelle imprese” a cura di Menabò e Agenda Filosofica. Alle 18, per il format Il Buon Vivere in salotto, Elasti (blogger, autrice e conduttrice radiofonica, al secolo Claudia de Lillo) dialoga con il filosofo Umberto Galimberti nell’incontro “Parlare alle donne delle donne”. Chiude la serata alle 20.30 lo storico format targato BV Il Punto di Vista della Virgola, anch’esso in versione Home Edition, condotto da Marianna Aprile (redattrice di Oggi e volto noto in tv) con Paola Barbato (autrice), Vera Gheno (sociolinguista) e Matteo Bussola. Elementi fissi del format serale saranno il contrappunto musicale di Enrico Farnedi, le pillole video giornalistiche di Sabika Shaha Povia della redazione di “Propaganda Live” e le letture ironiche del tema della giornata di Martina Dell’Ombra.

Venerdì 27 è la giornata dedicata alla Notte Europea dei Ricercatori e al tema Ricerca Femminile Plurale. Alle 11, per Il Buon Vivere in un Libro, è la volta di Marianna Aprile con “Il Grande inganno”, un percorso attraverso le parole di politiche, sociologhe, politologhe, spin doctor, portavoce, rettori, direttori di giornali per parlare delle battaglie delle donne. Alle 18, per Il Buon Vivere in Salotto, “L’università con la città intorno”, evento nel corso del quale verrà presentato il video “Forlì Città del Novecento” realizzato da MMPWebTV. Il video sarà introdotto dai redattori della WebTV del Campus di Forlì insieme a Maria Laura Lanzillo e Roberto Balzani dell’Università di Bologna. Alle 20.30 Il Punto di Vista della Virgola propone un incontro condotto da Marianna Aprile con l’accademica Amalia Ercole Finzi, prima donna in Italia a laurearsi in ingegneria aeronautica, e la filosofa, scrittrice e fondatrice di Tlon Maura Gangitano.

Sabato 28 novembre è la giornata dedicata al tema Cultura Femminile Plurale. La diretta parte alle 11 con Monica Fantini che dialoga con Serena Dandini, del suo ultimo, recentissimo libro “La vasca del Führer”, nel quale, prendendo spunto da una fotografia scoperta per caso, l’autrice si mette sulle tracce di Lee Miller Penrose, una delle personalità più straordinarie della fotografia del Novecento. Alle 15 “Donne, ricerca scientifica e società” una riflessione su temi dell’ambiente e della crisi climatica e sul rapporto tra pensiero di genere e biologia darwiniana classica e contemporanea, a cura di Nuova Civiltà delle Macchine e Donne e Scienza. Alle 18, il salotto del Buon Vivere si anima per parlare di “Essere umane. Donne, fotografia e cultura”. Fabio Lazzari dialoga con la grande artista fotografa Letizia Battaglia, con Serena Dandini e con Walter Guadagnini (direttore di Camera e curatore della mostra Essere Umane). Alle 20.30 Marianna Aprile conduce Il Punto di Vista della Virgola con la ministra per le pari opportunità Elena Bonetti, la fotografa Silvia Camporesi e la regista Julie Taymor.

Domenica 29 novembre è la giornata conclusiva del Festival ed è dedicata al Futuro Femminile Plurale. Alle 11, Ravaioli ospita a Il Buon in un libro Federica Angeli, autrice di “Il Gioco di Lollo” la storia di una madre, una giornalista che insegna ai propri figli che, uniti, anche i mostri peggiori si possono sconfiggere. Alle 18 nel salotto dedicato al tema “Un’idea di futuro” Sabika Shah Povia dialoga con Elly Schlein di Italia, Europa e di futuro dal punto di vista di chi, concretamente, sta cercando di farne “luoghi” più equi. Alle 20.30 il Festival del Buon Vivere chiude l’edizione 2020 con l’incontro “Futuro Femminile Plurale”, condotto da Marianna Aprile, con la filosofa Michela Marzano, l’economista Enrico Giovannini e il capo Desk Economia del Corriere della Sera Nicola Saldutti.

Come da tradizione, anche le associazioni del territorio sono protagoniste del Buon Vivere, quest’anno con dei contributi video che animeranno tre momenti della programmazione del Festival: alle 8.30 “Storie di benessere”, alle 12.30 “Storie di donne” e alle 14.30 “Diario di Scuola”.

Giovedì 26 alle 8:30 il Centro Studi Art Health Therapy school, in collaborazione con cooperativa agricola sociale Le Camelie, Université Jean Monnet aisbl Bruxelles e Artincounselling APS presentano “Crescere nel villaggio delle Fiabe”. A seguire, Medialuna Tango con Trateà, Soroptimist, UISP e Polisportiva Cava propone “Area tango aires buenos”. Alle 12.30 Sala San Luigi presenta “Fragilità e solidarietà in medio oriente”. Alle 14 l’IC 7 Carmen Silvestroni di Forlì propone “La scuola al tempo del covid-19” e “Distanti ma uniti”.

Venerdì alle 8.30 Maria Giovanna Pasini presenta “Counselor” e l’Assocciazione Culturale Les Cigales “Antiginnastica”. Alle 12.30 Radio Flyweb propone “La vie en rose” e alle 14:00 “(In)Vulnerabili. Lock video”.

Sabato alle 8.30 la Diocesi di Forlì-Bertinoro propone “Bellezza&bellezze per rinascere”, alle 12.30 Svagarte “Ali di donna” e, infine, alle 14 “(In)Vulnerabili. Lock video”.

Domenica alle 8.30 AICS Comitato Provinciale – AICS Volley Forlì propongono “Mamanet, le donne fanno rete” e l’Associazione Bioginnastica presenta “Bellezza e armonia”. Alle 12.30 Mercato Circolare con il contributo di Bollait, 13ricrea, Mooncup Vic, Via Baltea e Edizero presenta “Femminle Circolare: storie di buona economia” e alle 14, torna l’appuntamento con “(In)Vulnerabili. Lock video”.

Il Festival del Buon Vivere è promosso dalla Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì e Cooperhub, con il patrocinio e in collaborazione con il Comune di Forlì e con il patrocinio dell’ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, della Regione Emilia-Romagna, del Campus di Forlì e dell’Ufficio Scolastico Regionale.

https://terradelbuonvivere.it/festival/