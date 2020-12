Manca pochissimo alla fine della decima edizione de I Luoghi del Cuore, il censimento promosso dal Fai – Fondo Ambiente Italiano che mira a coinvolgere concretamente tutta la popolazione, italiana e non, invitandola a segnalare luoghi italiani che sente particolarmente cari e importanti e che vorrebbero fossero ricordati e conservati intatti per le generazioni future.

C’è tempo infatti fino a martedì 15 dicembre per votare tutti i luoghi che si hanno a cuore: si possono infatti votare tutti quelli che ognuno di noi desidera, ovviamente ciascuno una sola volta.

Per votare è sufficiente andare sul sito www.iluoghidelcuore.it e cercare quelli a noi più cari. Una volta selezionato il bene da votare, bisogna cliccare su pulsante “Vota con click”, effettuare una breve registrazione e quel punto, quando apparirà la scritta “FAI votare i tuoi amici”, avrete la conferma che il vostro voto appena espresso è stato correttamente registrato.

La Delegazione FAI della Spezia tiene in modo speciale a tutti i beni candidati nella nostra provincia e per agevolare quanti di voi vogliano sostenere le loro candidature, ecco il link al quale trovare l’elenco completo:

https://www.fondoambiente.it/il-fai/grandi-campagne/i-luoghi-del-cuore/cerca-un-luogo/?search=la%20spezia

Se non lo avete già fatto vi invitiamo a votare subito per i tanti luoghi del nostro territorio (oltre a tutti quelli che vorrete!), come la Chiesa di San Michele di Pegazzano che lotta nella top 10, il borgo di Monesteroli, l’Isola Palmaria, la Val di Vara e tanti altri ancora!

Oltre alla nostra provincia, la Liguria sta lottando strenuamente anche per le posizioni di vertice della classifica generale, dove al momento figura la Ferrovia delle Meraviglie, la Cuneo – Ventimiglia – Nizza!

Nei primi mesi del 2021 sarà stilata la classifica finale e i primi 3 classificati riceveranno un contributo rispettivamente di 50.000 €, 40.000€ e 30.000€ e sarà anche pubblicato un bando al quale potranno partecipare tutti i luoghi che avranno guadagnato almeno 2.000 voti per poter ricevere anch’essi un contributo. Partner del FAI in questo progetto è Intesa Sanpaolo.