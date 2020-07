Dalle inestimabili ricchezze del mare EVANETH ha messo a punto il Gel lipolitico coadiuvante anticellulite, utilizzando le potenti proprietà drenanti delle alghe come Rodisterolo, Fucus e Laminaria, combinate con efficaci attività leviganti e nutrienti di nobili fitoestratti concentrati quali Caffè Verde, Citrus Aurantium, Guaranà, in sinergia con l’azione drenante e riequilibrante di Ippocastano, Edera e Betulla.

Racchiuso in un elegante flacone di vetro, questo preparato presenta una texture vellutata e leggerissima, particolarmente adatta al massaggio, che contribuisce a ridurre la ritenzione idrica, interviene sulle imperfezioni causate da cellulite ed adiposità localizzate, regalando immediatamente alla pelle un aspetto più tonico, elastico e setoso. Applicato con regolarità due volte al giorno sulle zone da trattare, la silhouette risulta indubbiamente migliorata già dopo pochi giorni.

EVANETH è stata concepita da persone che ritengono che si possa costruire una solida realtà nell’ambito del naturale e che si possa connettere in modo profondo con la natura per cogliere la sua potenza. Per offrire idee, proposte e prodotti nel pieno rispetto della vita, dell’ambiente, dell’essere umano. Per prendersi cura efficacemente della propria bellezza e del proprio benessere in completa sicurezza. Una scelta in linea con l’interesse globale verso la salvaguardia del pianeta.

I prodotti EVANETH non contengono Ogm, derivati del petrolio, sls, sles, parabeni, coloranti, conservanti di sintesi, nichel, profumi allergizzanti. Sono interamente naturali e vengono consegnati in eleganti confezioni ecofriendly, con mini size di prodotti in omaggio. Tutte le spedizioni effettuate con DHL includono il servizio GoGreen, volto a compensare le emissioni delle attività di trasporto e logistica.

www.evaneth.com