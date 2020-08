LA SPEZIA- Il Centro Europe Direct della Provincia della Spezia e il Cinema Il Nuovo La Spezia in Piazza Europa promuovono anche per quest’anno una rassegna di film dedicati al ruolo della donna nella società. Per quest’estate l’appuntamento è quindi ancora con Europa e Cinema, un’iniziativa rivolta a tutta la cittadinanza che prevede tre appuntamenti, tra agosto e settembre, con il grande cinema ad ingresso gratuito. Tutte le proiezioni si svolgeranno alla Spezia, nell’Arena cinematografica di Piazza Europa.

Si inizia il programma con la proiezione dei film: La candidata ideale martedì 18 agosto alle ore 21.00, quindi domenica 30 agosto (sempre alle ore 21.00) si prosegue con Dio è donna e si chiama Petrunya, mentre il terzo appuntamento, previsto per giovedì 3 settembre (ore 21.00), vede la proiezione di Marie Curie.

Tema della rassegna è la parità di genere, trattata da diversi punti di vista. La parità tra donne e uomini rappresenta, infatti, un valore fondamentale dell’Unione europea, risalente al trattato di Roma del 1957 che ha stabilito il principio della parità di retribuzione per uno stesso lavoro.

Anche se le donne in Europa dovrebbero godere di uguaglianza, emancipazione e sicurezza, per troppe donne questi diritti non sono ancora una realtà. Le statistiche mostrano ancora che le donne sono sottorappresentate nelle posizioni decisionali in ambito politico e nel mondo imprenditoriale, la loro retribuzione non è parificata a quella dei colleghi maschi, mentre la violenza e le molestie di genere rimangono ad oggi ancora tristemente diffuse. Per questo, ancora oggi, risulta sempre importante parlare di questi temi o, come in questo caso, raccontare delle storie di donne grazie al cinema.

L’ingresso è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Sulla pagina Facebook della Provincia della Spezia sarà possibile trovare tutte le informazioni necessarie sulla rassegna. https://www.facebook.com/provinciadellaspezia/