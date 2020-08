LERICI- Martedì 25 agosto, alle ore 18:30, in Piazza Brusacà a San Terenzo, avrà luogo l’incontro ” Etica ed estetica del mare“.

L’evento, a ingresso gratuito, rientra nel progetto-opera ideato da Marco Nereo Rotelli “I sensi del mare”.



Ospiti della serata: lo scrittore Marco Buticchi, lo style director dei cantieri navali Sanlorenzo Sergio Buttiglieri, il presidente di Costa edutainment Spa Giuseppe Costa.

L’incontro darà una rilettura del concetto di “mare“, pensato oggi come ecosistema essenziale per il nostro pianeta ma anche come forza culturale e artistica, come dimostrano le opere di Marco Nereo Rotelli, espressione di una passione e di una nuova responsabilità ambientale.

Modera Guido Andrea Pautasso.