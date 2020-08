LA SPEZIA- “Arisa in concerto alla Spezia, un’altra sorpresa per l’estate spezzina e un dono per tutta la Città – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – Il concerto di Arisa sarà totalmente gratuito venerdì 28 agosto ore 21.30 in Piazza Europa. Non solo cinema, teatro e jazz ma anche un concerto di una grande artista italiana, interprete unica della musica leggera, già vincitrice del Festival di San Remo. Sono particolarmente soddisfatto dell’estate che stiamo trascorrendo perché, nonostante tutte le difficoltà organizzative e le stringenti norme in materia di sicurezza sanitaria, l’Amministrazione è riuscita a portare grandi spettacoli e grandi nomi, musica e divertimento in sicurezza, promuovendo nella cittadinanza un ritorno alla partecipazione e un senso di comunità ritrovato dopo i mesi trascorsi del lockdown. Gli spezzini stanno rispondendo con grande entusiasmo e partecipazione agli appuntamenti che finora si sono susseguiti in piazza Europa, sempre in modo ordinato e composto a riprova del grande senso civico che ci contraddistingue. Vorrei infine rivolgere un ringraziamento a tutto il personale del Teatro Civico, della mobilità e dei lavori pubblici, a tutti gli esterni che curano gli spettacoli e gli operatori addetti all’accoglienza e alla sicurezza che, tutti insieme, stanno svolgendo un lavoro egregio a servizio della Città”.

INGRESSO GRATUITO con prenotazione obbligatoria

INFO E BIGLIETTERIA – Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per il contenimento del Covid-19, la prenotazione dei posti è obbligatoria.

Per effettuarla è necessario recarsi al Botteghino del Teatro Civico: l’ingresso per gli utenti è da Via Carpenino, uno alla volta e con obbligo di mascherina. I biglietti dovranno essere ritirati entro e non oltre la mattina stessa del giorno in cui è previsto lo spettacolo. Gli spettatori dovranno inoltre sottoscrivere un modulo con i loro dati personali che, in base alla normativa vigente, sarà conservato dagli organizzatori per i successivi 14 giorni.

Gli orari di apertura del Botteghino sono i seguenti: dal lunedì al sabato ore 8.30/12.00; il mercoledì e il sabato anche dalle ore 16 alle ore 19.

Info: tel. 0187 727 521

e-mail: info@teatrocivico.it