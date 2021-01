MILANO – Ben 390.000 premi: un’autentica invasione di biciclette, monopattini, trolley e buoni spesa, in palio per i clienti di ESSELUNGA fino al 17 febbraio.

La particolarità del concorso “VINCI TU, VINCI L’AMBIENTE”, promosso da Esselunga e realizzato con la collaborazione di IPM, non è soltanto nei numeri: l’idea è quella di dare a tutti coloro che hanno a cuore l’ambiente degli strumenti funzionali per concretizzare il proprio impegno nella vita quotidiana, nel tempo libero e soprattutto quando andranno fare la spesa.

I premi realizzati in esclusiva per ESSELUNGA sono infatti pensati per favorire una mobilità urbana green.

In tutto si potranno vincere 10.600 biciclette muscolari, 5.000 biciclette a pedalata assistita, 3.000 monopattini e ben 55.800 cestini trolley. Un oggetto quest’ultimo tanto semplice quanto innovativo, pensato proprio per chi va a fare la spesa in bicicletta. Il design e la funzionalità sono infatti ispirati a quelli degli iconici cestelli gialli che troviamo all’ingresso del supermercato, ma con pochi gesti sono in grado di trasformarsi in un pratico cestino da bici da agganciare al manubrio. Quando si arriva al supermercato si sgancia, si usa per fare la spesa e all’uscita lo si colloca di nuovo sul mezzo, pronti per tornare a casa.

Un modo per vivere una migliore esperienza di shopping sostenibile ed ecologica.

Tutti i prodotti sono elegantemente brandizzati ESSELUNGA e chissà che girando a lungo per le città non diventino un oggetto esclusivo da collezione. Il meccanismo per vincerli è facile: ogni 25 Euro di spesa i clienti possessori di carta Fìdaty ricevono alla cassa un biglietto “Gioca & Vinci” che darà la possibilità di vincere premi immediati e partecipare a un’attività digitale. Oltre ai mezzi su due ruote il concorso mette in palio anche 223.200 Buoni spesa Esselunga da 5 Euro e 93000 buoni spesa Esselunga da 10 Euro.