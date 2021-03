LA SPEZIA- L’Associazione +Motivi, in collaborazione con l’istituto comprensivo di Arcola e Ameglia, organizza un ciclo di incontri a partire da martedì 30 marzo dal titolo: “Epos”, rivolto a due classi prime.

Il percorso ha come principale obiettivo quello di avvicinare i ragazzi allo studio dell’epica tentando di stimolare curiosità e passione verso il percorso didattico previsto, utilizzando l’interpretazione teatrale, la musica e un linguaggio che sia adatto a sollecitare un interesse autentico, motore indispensabile per ottimizzare il percorso didattico.

La professoressa Colla, docente di lettere: ”Abbiamo deciso di aderire alla proposta dell’associazione +Motivi perché propone un percorso che lega l’epica alla rappresentazione teatrale dando così la possibilità ai ragazzi di comprenderne il suo significato originale. In genere i ragazzi restano colpiti da questa materia che illustra personaggi particolari lontani nel tempo ma molto attuali. Questa sarà per loro un’occasione per approfondire questo aspetto”.

Il percorso sará condotto da Gianluca Rizzo, attore, scrittore e regista, durante il quale leggerà brani tratti dai poemi epici con la traduzione del Prof. Giovanni Sciamarelli, noto studioso e traduttore di testi greci, con l’accompagnamento musicale di Manuel Picciolo, in arte Mappo, cantautore spezzino.