SERRAVEZZA- Domenica 30 agosto: I sentieri della memoria “La Linea Gotica di Mosceta”.



“L’escursione di oggi ci conduce alla scoperta delle trincee della Linea Gotica situate sopra il passo dell’alpino, nel comune di Stazzema. Usate durante la Seconda Guerra Mondiale, oggi le trincee sono abitate da meravigliosi geotritoni che hanno trovato all’interno il loro ambiente ideale. Il sentiero prosegue ad anello fra i boschi rigogliosi della valle di Mosceta, fino al rifugio Del Freo situato di fronte alla Pania della Croce, regina delle apuane.”

Prezzo: 12 euro a persona, 6 euro bambini da 6 a 12 anni.

Prezzo tesserati: 10 euro a persona, 4 euro bambini da 6 a 12 anni.

Minimo partecipanti: 5

Difficoltà: escursione che richiede un minimo di allenamento.

Dislivello in salita e discesa: m.350

Tempo di cammino: 5h

Tempo complessivo: 7h

Cosa portare: scarponi da trekking, abbigliamento da trekking, zainetto, borraccia, giacca a vento, torcia, occhiali da sole, cappellino, crema solare, repellente insetti, mascherina, gel igienizzante per le mani.

Pranzo: in rifugio.

Ritrovo: ore 8.30 parcheggio del Palazzo Mediceo, Seravezza.

Rientro: ore 16.00 circa.

Per informazioni e prenotazioni telefonare al 329 3618235.

In osservanza dell’ordinanza regionale N.59 2020, allegato 4, vi informiamo che i partecipanti dovranno essere muniti di mascherina e di gel igienizzante per le mani. La mascherina dovrà essere a portata di mano (sul collo o in tasca, non nello zaino) e dovrà essere subito indossata in spazi chiusi o in spazi aperti qualora non sia possibile rispettare la distanza di 2 metri.

Le persone conviventi non sono obbligate, tra loro, a mantenere la distanza di due metri.

Inoltre invitiamo i partecipanti a non condividere veicoli per raggiungere il luogo di ritrovo, a meno che non siano conviventi.

Buone escursioni a tutti!

www.emozionambiente.it