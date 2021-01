LA SPEZIA- Gli studenti frequentanti l’istruzione per adulti dell’Istituto scolastico Einaudi-Chiodo di La Spezia (Via Lamarmora, 32) lo scorso 20 Gennaio 2021 hanno presentato, in una lettera, al Preside Paolo Manfredini ed alla Vicepreside Autilia Ferrara, la richiesta di ufficializzare le lezioni scolastiche in Didattica a Distanza per tutto il decorso dell’anno scolastico 2020\2021 per poter scongiurare eventuali contagi tra gli studenti\lavoratori con il forte rischio di portarsi il virus a casa e contagiare anche i propri familiari, alcuni dei quali versano già in gravi condizioni.

La proposta, promossa all’unanimità, dagli studenti del secondo e terzo periodo del corso serale è stata bocciata dal Preside e dal Provveditorato, anche se in via “non ufficiale” (non scritta) con la sola spiegazione che le nostre richieste non trovano riscontro positivo in quanto le motivazioni date non sono abbastanza forti.

A questo punto, mi chiedo se sia vero che le scuole vanno incontro alle richieste degli studenti, perché a noi non sembra.

Dobbiamo realizzare, prima di tutto, che al di fuori dei problemi economici ci sono quelli sociali e di salute!

Siamo nel bel mezzo di una pandemia dallo scorso Febbraio 2020, ed è impensabile che la scuola impedisca agli studenti, nonostante sia a conoscenza delle difficoltà di ognuno di noi, di seguire le lezioni in DAD, imponendogli la presenza in classe con rischio di contagio.

Ma non solo questo si pone alla nostra attenzione, quanto il fatto che, come ben si sa, l’istruzione secondaria per adulti non può, in alcun modo, essere equiparata all’istruzione del corso diurno per adolescenti, in quanto vi sono finalità e problematiche completamente diverse!

Ci stiamo chiedendo qual è il reale problema? Perché non possiamo avere il diritto di seguire le lezioni in DAD onde evitare un ulteriore rischio? La salute, per la scuola è così poco importante? Ce lo venga a spiegare il Provveditorato, il Preside o chiunque abbia delle risposte valide, noi non ne abbiamo!

In ogni caso, vorremmo fare anche delle proposte, anche per dimostrare la nostra buona fede e smentire certe “frecciatine avvelenate”, che scivolano sulle righe di discorsi di altra natura e che fanno più male che bene, visto che si presume la malafede di noi studenti.

Nella prima proposta si chiede una possibile integrazione tra DAD e Presenza. Cosa vuol dire ciò? Che la scuola investa in web cam e tablet da installare nelle aule affinché gli studenti, che per motivi di lavoro, salute e famiglia non possono essere presenti fisicamente alle lezioni, riescano comunque a partecipare. In questo modo, chi vuole seguire le lezioni in presenza può farlo e chi preferisce stare a casa o ha delle problematiche, ha comunque la possibilità di non perdere la lezione.

Nella seconda proposta si chiede di fare lezione in DAD e di svolgere, invece, verifiche ed interrogazioni in presenza, organizzando su un giorno alla settimana, da concordare con gli insegnanti, 2 o 3 verifiche\interrogazioni, di modo che le possibilità di contagio siano ridotte al minimo. Ciò viene proposto anche per fermare l’insistente chiacchiericcio sulla malafede degli studenti e per evitare le situazioni di “caos” in cui gli studenti si vedono “sommersi” da troppe verifiche e interrogazioni spalmate nelle due settimane antecedenti il periodo natalizio, fine del primo e secondo quadrimestre.

In ultimo, voglio dire che siamo perfettamente consapevoli che in ogni classe e in ogni scuola ci sono i “furbetti”, che tendono a “scappare dai loro doveri di studenti” non presentandosi alle verifiche ed interrogazioni quando è il loro turno e che, questo comportamento scorretto, va a ledere sull’opinione generale e crea rallentamenti nel programma scolastico.

Voglio però far notare che non possiamo controllare l’attività di ogni studente, e che il comportamento di uno o più non deve andare a ledere l’immagine della classe e, soprattutto di chi, seppur con tanti problemi, sta cercando di arrivare in fondo a questo percorso scolastico.

Siamo adulti e abbiamo scelto di tornare a scuola. Non lo facciamo per gli altri, ma per noi stessi, è quindi nel nostro pieno interesse essere “presenti” e ottenere tutti i voti necessari al conseguimento della promozione e del Diploma, anche se, per noi, il voto è relativo, in quanto “la cultura raggiunta rimane indipendentemente dal voto conseguito”.

Riportiamo anche il link alla petizione, diretta al Prefetto Maria Luisa Inversini, su change.org: www.change.org