LA SPEZIA- Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia apre le iscrizioni per una nuova sessione del corso obbligatorio in materia di sicurezza alimentare (HACCP), fondamentale per chi opera nella trasformazione, produzione e somministrazione di prodotti alimentari o di beverage. Il corso si svolgerà online, in un audio-videoconferenza in modalità sincrona.

Le lezioni si svolgeranno da lunedì 22 a mercoledì 24 febbraio. Di seguito il programma delle lezioni:

Lunedì 22 febbraio 14.30 – 18.30 Modulo A

Martedì 23 febbraio 14.30 – 18.30 Modulo B

Mercoledì 24 febbraio

14.30 – 16.30 Allergeni

16.30 – 18.30 Pesca

I camerieri hanno l’obbligo di sostenere il modulo A + la lezione sugli allergeni. I cuochi dovranno invece frequentare il modulo A e il modulo B, e chi lavora anche con il pesce, dovrà aggiungere ai due moduli le due ore dedicate alla pesca.

Gli interessati possono rivolgersi alla responsabile Laura Rabà, inviando una mail a: raba@confcommerciolaspezia.it oppure telefonando al numero 0187 5985138.