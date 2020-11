GENOVA- È stato completato l’allestimento di Edipo: io contagio Scena e parola in mostra nella Tebe dei Re, una mostra performativa ideata da Davide Livermore e prodotta dal Teatro Nazionale di Genova in collaborazione con Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale Genova.

La mostra fatta di parole, suoni, immagini, imponenti elementi scenografici messi a disposizione dal Teatro alla Scala, performer e attori che recitano brani tratti dal primo atto dell’Edipo Re di Sofocle, è allestita nel Sottoporticato di Palazzo Ducale, pronta per essere fruita dal pubblico non appena i musei verranno riaperti. Nel frattempo sui canali social del Teatro saranno trasmessi una serie di video che consentiranno una prima fruizione virtuale della Mostra.