Aiutare imprese e famiglie a superare la crisi causata dalla pandemia da Coronavirus rappresenta un tassello fondamentale per la ripresa economica.

A questo proposito Confcommercio Imprese per l’Italia La Spezia, al fine di garantire assistenza a tutti coloro che intendano effettuare lavori di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico nella richiesta dell’Ecobonus 2020, ha predisposto un servizio che si rivolge agli associati e alle loro famiglie dando loro la possibilità di ricevere una consulenza gratuita in modo da poter valutare se sussistano le possibilità per poter usufruire della detrazione del 110%.

Il servizio sarà operativo a partire dal 14 gennaio 2021, ma è già possibile fissare un appuntamento telefonando alla segreteria dell’associazione di via Fontevivo, al numero 0187 5985101