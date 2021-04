LA SPEZIA- Dopo il weekend scorso, in cui il maltempo ha fermato la Serie C maschile e l’Over 14 (si sono disputati i soli match giovanili che hanno visto vittoriose sia l’ Under 12 Maschile per 3 –0 sull’Albatros Genova e l’ “U12” femminile sul Lunimare con lo stesso punteggio) tornano in campo le rappresentative del Circolo Tennis Spezia, secondo questo programma…

Sabato 17 Aprile

L’ “U16” femminile con Musetti L. / Tunesi E. / Eminente A. Giangrandi E. / fa visita allo Junior San Benedetto, sullo stesso fronte “donne” l’ Under 12 con Musetti C., Lim A. e Rossi C. scende in campo in quel di Chiavari.

Domenica 18 aprile

I ragazzi della Serie C ovvero Guidotti A. / Bianchi G. / Bertoneri L. / Masotti G. / Borzonasca D. / Restani G. sono in trasferta suicampi del Cus Genova.

Nella categoria D4, sempre fra gli uomini, il Cts schiera due squadre: Iachetta L. e Ruffini J, Tonelli M. e Ticchiati S. nonché Carrado M. affrontano in trasferta i “cugini” del Ct Lerici; a San Venerio contro il Lunriver invece l’altra compagine composta da Portunato A. e Ambrosi C.

Si comincia alle ore 14.

Andrea Catalani