LA SPEZIA- Il Natale bussa alle porte del Centro Commerciale Le Terrazze!

Per poter garantire la sicurezza di tutti e nel rispetto delle regole sul distanziamento sociale, quest’anno il centro commerciale ha sostituito le ginocchia di Babbo Natale con zoom, il nuovo canale digitale per le videochiamate, un’alternativa per continuare a far vivere la magia del Natale ai suoi visitatori ma in chiave moderna.

Le prenotazioni per la videochiamata si sono aperte oggi, 9 dicembre, sul sito www.le-terrazze.it , Babbo Natale risponderà direttamente dal Polo Nord dal 18 al 24 dicembre.

Inoltre, passeggiando per le gallerie del centro commerciale sarà possibile scoprire i nascondigli dell’“Elf on the Shelf” risolvendo i suoi enigmi inquadrando il QR code mentre sul sito www.le-terrazze.it ogni giorno si potrà aprire e scoprire le sorprese del Calendario dell’Avvento.

In questo particolare anno, Le Terrazze ha scelto di regalare, in maniera alternativa, un po’ di spensieratezza ai suoi visitatori, sempre nel pieno rispetto delle regole sul distanziamento sociale e mettendo al primo posto la sicurezza di tutti.