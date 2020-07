LA SPEZIA- Si rinnova il successo dell’evento estivo “Cinema Drive-in” alle Terrazze, in programma fino al 15 agosto nel parcheggio del piano 2 del Centro Commerciale, che ieri sera ha registrato un vero e proprio “sold out”.

Prima della proiezione del campione d’incassi Il Diavolo Veste Prada, la serata è stata resa ancora più speciale grazie alla suggestiva sfilata delle auto d’epoca in collaborazione con l’Automotoclub Storico Italiano (A.S.I.).

La rassegna continua stasera con il pluripremiato film Joker, mentre sabato 1 agosto sarà la volta di Alice in Wonderland.

La rassegna Cinema Drive-in a Le Terrazze continua con il seguente calendario:

Venerdì 31 luglio JOKER

Sabato 1 agosto ALICE IN WONDERLAND

Giovedì 6 agosto INDEPENDENCE DAY

Venerdì 7 agosto IL MARCHESE DEL GRILLO (omaggio ad Alberto Sordi)

Sabato 8 agosto RIO

Giovedì 13 agosto BOULEVARD

Venerdì 14 agosto LOVE IS IN THE AIR

Sabato 15 agosto UN’ESTATE IN PROVENZA