MILANO- Dopo 15 anni torna a Milano in mostra il controverso artista spagnolo Miguel Angel Martin. Artista di culto dell’underground internazionale, le sue mostre hanno avuto grande successo in numerose gallerie di tutto il mondo, da Buenos Aires a Tokyo. Definito dalla rivista Time “il miglior disegnatore europeo” mentre la rivista “The Face” l’ha incluso nella lista dei “50 migliori disegnatori del secolo”.

Dotato di una sensibilità formale in cui la chiarezza del tratto si infrange contro la crudezza della narrazione, Miguel Ángel Martìn è fra i pochi autori contemporanei ad aver dato un nuovo significato all’introspezione psicologica nell’era della post-avanguardia.

Erede degli scenari cyberpunk così come del graphic novel più emotivo, perennemente diviso tra la profondità di sentimenti dei suoi personaggi e la greve follia delle sue storie. Le sue opere hanno provocato diversi dibattiti sulla libertà d’espressione. Pluripremiato con i più prestigiosi riconoscimenti dal fumetto all’illustrazione sia in Italia che all’estero.

Ha illustrato “El Quijote de la Mancha” di Miguel de Cervantes per il suo 400° anniversario, in occasione della mostra “Mitos del Pop”, un coloratissimo volume su commissione per il Museo madrileño Thyssene illustrato “Los 120 giorni de Sodoma” del Marchese De Sade.

Autore di diverse opere tra cui “Brian the brain”, “Rubber Flesh”, “Total Overfuck”, “Cyber Freak”, “Surfing in the third wave” attualmente pubblicate da NPE.

“BEYOND THE DARK” presenta quattro sezioni:

“THE DARK” “THE FUTURE GLOWS IN THE DARK” “BEYOND THE DARK” “COLD WORLD”(vietata ai minori di 18 anni)

Inoltre ci sarà la proiezione del premiato cortometraggio “Snuff 200”

Per questa speciale occasione tre curatori noti nel mondo dell’avanguardia e tre gallerie seguite per i loro percorsi di ricerca artistica si sono uniti nel progetto “BEYOND THE DARK”:

Grace Zanotto per Famiglia Margini,

Federica Palmarin per Venice Faktory,

Jorge Vacca per La Cueva (No-Art Gallery)

L’artista sarà presente all’inaugurazione della mostra “BEYOND THE DARK”, venerdì 6 novembre 2020 alla Fabbrica del Vapore, presso lo spazio The Art Land (Lotto 10) dalle ore 19.00 alle ore 22.00.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“Out of my brain. L’arte di Miguel Ángel Martín” di Andrea Greco

Domenica 8 Novembre, dalle ore 18 alle 20, in programma la presentazione del libro “Out of my brain. L’arte di Miguel Ángel Martín” a cura di Andrea Greco.

Irriverente, provocatorio, trasgressivo, iconoclasta, estremo e pornografico sono alcuni degli appellativi più ricorrenti a cui si continua ad accostare il nome di Miguel Àngel Martin, l’autore spagnolo che in Italia giunge alla notorietà con lo scandalo giudiziario seguito alla pubblicazione nel 1995 di “Psychopathia Sexualis”, considerato il fumetto più violento mai realizzato. Negli anni Martin è andato rivelandosi tra i più lucidi e spietati interpreti della contemporaneità, di cui, con le sue storie e i suoi disegni, mette in luce gli aspetti paradigmatici e conturbanti, divenendo, al pari di altri maledetti come Sade o Burroughs, autore di culto. “Out of my brain” è in assoluto il primo lavoro organico che tenta di esplorare l’universo affascinante e destabilizzante dell’osannato fumettista iberico. Un saggio analitico alternato ad un’intervista “pop” per definire i passaggi e le tappe di un percorso creativo entusiasmante, che ha visto il formarsi di un inconfondibile segno stilistico e di una visione dissacrante, la nascita di un mito delle nuvole parlanti, Brian The Brain, e l’affermazione di un genio dell’arte sequenziale.

BEYOND THE DARK di Miguel Angel Martin

Inaugurazione 06.11.2020 dalle ore 19.00 alle ore 22.00

La mostra rimane aperta dal 6 al 12 Novembre presso Lo Spazio The Land Art (lotto 10) all’interno della Fabbrica del Vapore in Via Procaccini 4, Milano

Info visite: lacueva-noart@libero.it | infoline 328 7141 308