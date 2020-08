AMEGLIA- Abitare al Cafaggio è anche notare con dispiacere che la frazione è in pratica abbandonata a se stessa dal punto di vista dello spazzamento strade.

Sembrano ormai lontani infatti i tempi in cui una gentile e operosa signora bionda veniva a adempiere a questo basilare servizio nella nostra zona, indaffarata e sempre presente assolveva il proprio compito tra il rispetto dei residenti.

Ora non più da circa tre anni e la differenza coglie gli occhi.

Facile notare invece che in altre frazioni è ancora presente, giustamente, l’operatore ecologico che mantiene decorose le strade.

Altrettanto facile quindi domandarsi coma mai il Caffaggio non goda più di tale servizio, e dedurne che sia considerata alla stregua di una frazione di “serie B”, magari in quanto priva (forse) di adeguata attrazione turistica, sbocchi sul fiume e sul mare e/o panorami mozzafiato stile Montemarcello.

Tutto ciò non è piacevole e rispettoso dei residenti, apparentemente distinti e divisi in base a diverse priorità, diversificazioni però non applicate in egual misura al momento del pagamento TARI.

Si mormora che entro fine settembre qualcosa cambierà ed anche Ameglia bassa rientrerà nella dovuta normalità, ma al momento i molti residenti della frazione notano la discriminazione e segnalano ancora una volta, inutilmente, ciò che dovrebbe essere semplice normalità.

Dispiace dirlo ma: due pesi due misure non è corretta civiltà.

Mannoni Maria Silvia

Verdi Morena

Caruso Italia