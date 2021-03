LA SPEZIA- Il 4 marzo, sul canale Web La Spezia TV si è svolto il Convegno on line “Diabete mellito: una nuova era?” organizzato in maniera congiunta dai Lions Club Roverano e Cinque Terre e con il patrocinio della Regione Liguria, della Provincia e del Comune della Spezia, della ASL5 e della Consulta Provinciale Femminile.

Successivamente ai saluti del Cerimoniere Distrettuale Marino Marchetto, sono intervenuti il Governatore del Distretto Lions 108IA2, Dott. Andrea Corsi, il Presidente del Consiglio della Regione Liguria, Dott. Gianmarco Medusei, il Direttore Sanitario ASL5 Dottoressa Franca Martinelli, il Lion Alberto Zappa in rappresentanza della Presidente del Lions Club Cinque Terre Elena Meazza, e la Presidente Lions Club Roverano Mirella Orgallo.

ll Sindaco della Spezia Dott. Pierluigi Peracchini, impossibilitato a partecipare per un impegno istituzionale improvviso a sostegno dell’importante iniziativa ha comunque inviato i propri saluti con l’auspicio di buon lavoro per lo svolgimento del convegno.

Al termine della lettura come di prassi dell’etica lionistica, si è dato inizio alle relazioni con la moderazione della Presidente del LIONS CLUB ROVERANO Mirella Orgallo

I relatori intervenuti hanno trattato con grande competenza i seguenti temi:

Il peso sociale della malattia – Dott. Andrea Corsi, Medico Diabetologo e Governatore del Distretto LIONS 108IA2

Nuovi Farmaci e Nuove Tecnologie – Dott. Stefano Carro, Responsabile Centro Antidiabetico ASL5

L’importanza della vaccinazione nel paziente diabetico -Dott.ssa Alessandra Bertone, Medico Igienista

MMG, paziente e CAD, la gestione integrata in epoca Covid – Dott.ssa Cristina Rossi, Medico di Medicina Generale

Ha concluso il seminario il Governatore Distrettuale Andrea Corsi, evidenziando l’impegno dei Lions Clubs sempre al servizio della comunità per progredire nella conoscenza con generosità e rispetto.

Regista dell’evento, svoltosi sul canale Web di SPEZIATV, il bravissimo Jean Pierre Tassora.

Durante la diretta si sono registrate oltre 500 interazioni.

Per tutti coloro che non hanno potuto seguire live il webinar si consiglia la visione della registrazione tramite il seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=F7sVbvnRZEg