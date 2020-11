Se siete alla ricerca di un’idea di design da mettere sotto l’albero o di qualcosa di colorato per rendere la cucina e la tavola delle Feste più frizzante e sostenibile, SodaStream, azienda leader al mondo nella produzione e distribuzione di sistemi per la preparazione domestica di acqua gasata e bibite, ha la soluzione ideale.

Si chiama Décor ed è il famoso gasatore Spirit nella nuova colorazione verde country, che lo rende perfetto per un’home decoration natalizia chic e… green, non solo nel colore!

L’elegante Spirit con la sua linea pulita ed essenziale, è infatti il regalo perfetto per chi desidera realizzare in casa bevande frizzanti su misura e per chi è attento, anche nella scelta dei regali, nel scegliere prodotti amici dell’ambiente. Chi utilizza il gasatore e consuma acqua del rubinetto infatti può risparmiare fino a 2000 bottigliette di plastica monouso all’anno, inoltre, la caraffa di Décor – e in generale di tutti i gasatori SodaStream – è riutilizzabile e lavabile in lavastoviglie.

In vendita al prezzo consigliato al pubblico di 119 €, il pack comprende gasatore, bottiglia e cilindro di CO 2 .

Oltre che sugli scaffali della GDO i prodotti SodaStream sono disponibili anche online su sodastream.it.

Su Sodastream

SodaStream è leader mondiale nella produzione e distribuzione di sistemi di gasatura domestica di bevande, che permettono ai consumatori di trasformare in modo semplice e istantaneo la normale acqua di rubinetto in bibite gasate e acqua frizzante. I gasatori SodaStream offrono una soluzione altamente differenziata e innovativa per i consumatori di bibite gassate e acqua frizzante, in bottiglia o in lattina. I prodotti SodaStream sono ecologici, economici, promuovono salute e benessere, sono personalizzabili, divertenti e facili da usare. Inoltre offrono convenienza e vantaggi, eliminando la necessità di trasportare le bottiglie dal supermercato a casa, di sistemarle in casa e di smistarle regolarmente una volta vuote. I prodotti Sodastream sono disponibili in oltre 80.000 punti vendita in 45 paesi in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni visita il sito www.sodastream.it