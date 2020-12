MILANO – Resta disponibile “Dammi la mano”, la mostra fotografica virtuale di immagini del prestigioso Archivio Fondazione 3M – Collezione Ferrania organizzata da Europa Donna Italia, il movimento nazionale nato nel 1994 a tutela dei diritti delle donne nella prevenzione e nella cura del tumore al seno, con il contributo non condizionante di Lilly Italia. La mostra, iniziata il 07 luglio 2020, sta ottenendo un grande successo in termini di pubblico virtuale: a metà dicembre ha superato5000 accessi al sito, ha raggiunto una copertura di più di 300 mila utenti su Facebook e su Instagram. Proprio grazie a questo apprezzamento si è deciso di non chiudere la mostra il 31 dicembre, come inizialmente previsto, ma di prolungarla e renderla disponibile per altri due anni sul sito di Europa Donna Italia.

L’emozionante mostra ha l’obiettivo di valorizzare i caregiver – ovvero tutti coloro che, familiari o amici, si prendono cura di una persona malata – evidenziando il ruolo fondamentale che svolgono nell’accompagnare la paziente con tumore al seno nei luoghi di cura e nell’adesione alle terapie. I caregiver hanno creato un racconto che ha illustrato le esperienze e le dinamiche proprie del rapporto profondamente affettivo tra i caregiver e le pazienti commentando 25 immagini, scattate in varie epoche da grandi fotografi italiani. Grazie alla disponibilità del Teatro Franco Parenti, le loro testimonianze sono state interpretate dagli attori Gigio Alberti e Lella Costa che, come voci narranti, hanno commentato le testimonianze originali di chi ha vissuto l’esperienza di stare a fianco e sostenere la propria cara: compagna, moglie, madre, figlia o sorella. Il linguaggio emozionale adottato per la narrazione, associato alla potenza evocativa della fotografia, ha reso la mostra particolarmentesuggestiva e toccante. La colonna sonora della mostra è una versione strumentale de “La cura” di Franco Battiato, canzone che celebra il prendersi cura del prossimo.

In questi mesi di esposizione sono state realizzate anche alcune toccanti dirette Facebook nelle quali amici, parenti, mariti o compagni di donne con tumore al seno hanno condiviso ulteriori testimonianze della propria esperienza di caregiver, mentre alcuni psicologi hanno spiegato i meccanismi psicologici che si possono innescare nelle persone che accompagnano e amano una donna-paziente.

“Dammi la mano” costituisce il prosieguo dell’omonimo progetto di Europa Donna Italia avviato l’anno scorso, con la pubblicazione di un “Vademecum del caregiver”, per far luce su queste silenziose e al tempo stesso fondamentali figure.

“Sono particolarmente orgogliosa del successo che sta ottenendo la mostra “Dammi la mano” che, per ovvi motivi, abbiamo dovuto organizzare virtualmente anziché nella versione itinerante che avrebbe toccato varie città d’Italia, come inizialmente previsto” dichiara Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia.“Il pubblico l’ha seguita comunque e ha apprezzato l’attenzione che abbiamo voluto dare ai caregiver e al loro fondamentale ruolo nel percorso di cura della donna; un ruolo fatto di attenzione, amore e sostegno verso chi sta lottando con tutte le proprie forze contro il tumore al seno. È quindi con grande piacere che annunciamo che la mostra sarà virtualmente visitabile sul sito di Europa Donna Italia per altri due anni.”

“Siamo orgogliosi di aver sponsorizzato questa iniziativa”, commenta Huzur Devletsah, AD e Presidente di Lilly Italy Hub, azienda farmaceutica che ha fornito un supporto per la realizzazione della mostra“dando voce a chi ogni giorno contribuisce a migliorare la qualità di vita delle donne con tumore, che è fatta non solo di condizione clinica ma anche psicologica e sociale.”

La mostra rimarrà online al seguente link:

https://europadonna.it/dammilamano/

Le dirette Facebook con i caregiver al seguente link:https://europadonna.it/ambito/caregiver/

Il video “The best of” delle dirette con i caregiver al seguente link: https://youtu.be/Jwg47d7N8t4

Vademecum del caregiver

https://europadonna.it/wp-content/uploads/2019/11/Vademecum-caregiver-2019-europa-donna.pdf

Invitiamo ad utilizzare sui social network l’hashtag ufficiale della mostra:

#dammilamano