Le confetture D’Alessandro nascono a Giuliano Teatino, paese adagiato ai piedi della Maiella, tra i torrenti Venna e Dendalo, famoso per la sua frutta. La storia dell’azienda affonda le radici nella tradizione dell’uva, vera ricchezza dell’intera regione, che veniva raccolta per diventare vino e per essere consumata a tavola, mentre quella in eccesso si trasformava in prelibate confetture nelle mani della casalinga.

É da questa esperienza, da questo sapere che ha origine l’attività di Orazio D’Alessandro, nato da una famiglia di agricoltori, che con grande spirito imprenditoriale ha fatto della tradizione un’attività produttiva e dell’artigianalità un valore aggiunto. Oggi al timone dell’azienda ci sono i figli, Cinzia, Sandra e Maurizio.

Pochi e semplici ingredienti, per una confettura di qualità: la frutta proveniente prevalentemente dalla collina di Giuliano Teatino, viene rigorosamente selezionata e lavorata nel rispetto dei naturali processi di fioritura, crescita e maturazione, al fine di preservarne colori, profumi e sapori senza l’utilizzo di additivi, conservanti e coloranti. Oltre l’80% di frutta e zucchero grezzo di canna conferiscono a queste specialità abruzzesi un gusto robusto e un profumo intenso, per una colazione sana ed energetica o uno spuntino goloso e per farcire dolci genuini.

Accanto alle squisite marmellate e confetture si affiancano altri prodotti come il Cioccofruit,

le composte, la frutta sciroppata, il miele, le passate e i sughi, i legumi, paté e pesto. D’Alessandro, inoltre, ha ideato un’apposita Linea Regalo per tutte le occasioni di festa: graziose e pratiche confezioni regalo che costituiscono un’idea originale e di sicuro gradimento.

Le confezioni contenenti i deliziosi mignon di marmellate sono l’ideale per assaggiare più sapori; le confetture extra da 45 grammi, diventano anche un prezioso regalo per occasioni speciali, eventi, matrimoni, comunioni, battesimi, cresime, lauree, meeting aziendali, ecc. e l’etichetta può essere personalizzata con nomi, date e luoghi relativi all’evento.

www.dalessandroconfetture.it