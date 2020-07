LA SPEZIA- Saranno disponibili a partire da mercoledì 15 luglio 2020 presso il Botteghino del Teatro Civico i biglietti della rassegna teatrale La Spezia Estate Festival e di Spèjazz che dal 25 luglio al 23 agosto si svolgeranno in Piazza Europa con inizio spettacoli alle ore 21.30

Si ricorda che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente per il contenimento del Covid 19, la prenotazione dei posti è obbligatoria. Per effettuarla è necessario recarsi al Botteghino del Teatro Civico: l’ingresso per gli utenti è da Via Carpenino, uno alla volta e con obbligo di mascherina. I biglietti dovranno essere ritirati entro e non oltre la mattina stessa del giorno in cui è previsto lo spettacolo. Gli spettatori dovranno inoltre sottoscrivere un modulo con i loro dati personali che, in base alla normativa vigente, sarà conservato dagli organizzatori per i successivi 14 giorni.

Gli orari di apertura del Botteghino sono i seguenti: dal lunedì al sabato ore 8.30/12.00; il mercoledì e il sabato anche dalle ore 16 alle ore 19.

Info: tel. 0187 727 521 – info@teatrocivico.it

Ecco il programma degli spettacoli teatrali con i rispettivi prezzi:

Sabato 25 luglio

Compagnia del Sole

con la collaborazione e il sostegno di Piccolo Teatro di Milano, Ammirato Culture House, Santarcangelo dei Teatri e Alcantara Teatro e Marta Marrone

L’universo è un materasso

e le stelle un lenzuolo

di Francesco Niccolini

diretto ed interpretato da Flavio Albanese

spettacolo per bambini aperto a tutti

INGRESSO GRATUITO

Domenica 26 luglio

Compagnia del Sole

II Federico

di Roberto Scarpetti

regia di Marinella Anaclerio – con Stella Addario, Flavio Albanese, Massimiliano Di Corato, Luigi Moretti.

INGRESSO GRATUITO

Martedì 28 luglio

Casa del Contemporaneo

Je suis Kiki

testo e regia di Cristina Donadio

con Cristina Donadio e Marco Zurzolo Ensemble

INGRESSO GRATUITO

Mercoledì 29 luglio

Stefano Massini racconta

Dizionario inesistente

Ingresso gratuito

Giovedì 30 luglio

KHORA.teatro

Prometeo

con Alessandro Preziosi

Letture da Genesi, Eschilo, Simone Weil, Lord Byron, Goethe, San Paolo

INGRESSO € 10

Ingresso gratuito fino a 16 anni

Studenti superiori e universitari € 5

Lunedì 3 agosto

La Corte Ospitale

Babilonia Teatri

coproduzione Operaestate Festival Veneto

Padre nostro

di Enrico Castellani e Valeria Raimondi

con Maurizio Bercini, Olga Bercini, Zeno Bercini

INGRESSO GRATUITO

Martedì 4 agosto

Proxima Res

Antropolaroid

di e con Tindaro Granata

INGRESSO GRATUITO

Mercoledì 5 agosto

Compagnia Lombardi-Tiezzi in co-produzione con I Sacchi di Sabbia e il sostegno della Regione Toscana

Andromaca

di Euripide

uno spettacolo di Massimiliano Civica e I Sacchi di Sabbia

con Gabriele Carli, Giulia Gallo, Giovanni Guerrieri, Enzo Iliano

INGRESSO GRATUITO

Lunedì 10 agosto

KHORA.teatro in collaborazione con La Macchina del Suono

Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti

di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield – traduzione di Andrea Buzzi

con Lorenzo Degl’Innocenti, Fabrizio Checcacci e Roberto Andrioli

INGRESSO GRATUITO

Martedì 11 agosto

Sardegna Teatro – Teatro Stabile di Sardegna

Maria del mare

testo e regia di Bepi Vigna

con Lia Careddu

INGRESSO GRATUITO

Mercoledì 12 agosto

Produzione Solea Distribuzione Terry Chegia

Ma tu sei felice?

lettura-spettacolo dal libro di Federico Baccomo

con Claudio Bisio e Gigio Alberti – regia di Federico Bisio

INGRESSO € 27 + prevendita

Giovedì 13 agosto

PlayUp Produzioni

Bartali, il campione e l’eroe

di e con Ubaldo Pantani – scritto con Alessandro Salutini

collaborazione al testo: Max Castellani Adam Smulevich

regia: Ubaldo Pantani e Federico Stefanelli

INGRESSO GRATUITO

Sabato 22 agosto

Tutto Acceso

Metti una sera Sconsy #nonmelocredevo

con Anna Maria Barbera

INGRESSO GRATUITO

Domenica 23 agosto

Produzione Associazione Culturale Gli Scarti in collaborazione con Stratagemmi-Prospettive Teatrali, Milano

Ideazione e direzione Andrea Cerri

Monica Guerritore e Licia Lanera

Match – Artisti a confonto

confronto-spettacolo tra attori, generazioni e poetiche

arbitra: Anna Bandettini – La Repubblica

omaggio ad Alberto Arbasino, nell’anno della sua scomparsa

INGRESSO € 10

Ingresso gratuito fino a 16 anni

Studenti superiori e universitari € 5

SPE’JAZZ

Dalle 21.30 sul palco centrale in Piazza Europa si alterneranno nomi di spicco del jazz nazionale e internazionale. L’ingresso è libero per tutte le serate, con prenotazione obbligatoria.

31 Luglio

Alessandro Fabbri “Five Winds “

feat. PIETRO TONOLO

1 Agosto

Tigullio Big Band ft. FABIO MORGERA

2 Agosto

Boltro Corradi Cidale Trio “Remembering Aldo”

Special Guest SCOTT HAMILTON

6 Agosto

Piero Gaddi 4TET ft. Bjørn Vidar SOLLI

8Agosto

Tigullio Big Band ft. DADO MORONI

9 Agosto

Daniele Cordisco Trio ft GREG HUTCHINSON

La Spezia Estate Festival e Spèjazz sono promossi da Comune della Spezia e Società dei Concerti con il sostegno di Fondazione Carispezia e Regione Liguria, main sponsor Iren S.p.a.