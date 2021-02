LA SPEZIA- Sono in tutto nove, di cui sei in campo teatrale e tre nel settore della danza, le associazioni e gli enti di terzo settore con sede nel territorio spezzino che potranno accedere al Teatro Civico, in base alle domande di partecipazione alla open call promossa dall’Amministrazione Peracchini e dalla Direzione Artistica del teatro.

Si tratta di un’importante iniziativa rivolta alle realtà artistiche locali che – per via delle misure di distanziamento sociale imposte dalla pandemia – da tempo non hanno la possibilità di effettuare le loro attività in uno spazio dedicato. Il palcoscenico più importante della città sarà così accessibile gratuitamente per attività di laboratorio e prove.

“La pandemia di coronavirus non ha generato soltanto una crisi sanitaria ma anche una crisi che fortemente ha coinvolto tutto il settore della cultura e il sociale – dichiara il Sindaco Pierluigi Peracchini – per questo motivo, l’Amministrazione in accordo con la direzione artistica, ha voluto aprire le porte del Teatro Civico a tutte le realtà associative del territorio spezzino affinché possano accedere al palcoscenico più importante della nostra Città in modo del tutto gratuito. L’obiettivo è quello di dare speranza, entusiasmo e ossigeno alle associazioni teatrali, di danza e musicali che sono state penalizzate, e ancora purtroppo lo sono, a causa della pandemia affinché potessero, nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, organizzare laboratori e prove. Il calendario della loro presenza al Civico è stato elaborato seguendo al massimo le loro esigenze e disponibilità: il Civico sarà sempre aperto, anche la domenica, proprio per dare il segnale forte che la cultura non si ferma. Ringrazio tutte le associazioni che hanno partecipato alla open call perché hanno dimostrato con coraggio e determinazione di non voler arretrare nemmeno di un millimetro nelle loro attività nel rispetto sia dei propri iscritti sia dell’impegno che riversano sul territorio”.

Da febbraio a giugno 2021 verranno ospitate al Civico le seguenti associazioni: La Nave di Carta, Compagnia degli Evasi, Compagnia Pullecenella & C., Associazione Culturale “Le Metamorfosi dell’Acqua”, Compagnia La Corte, Associazione Culturale Nadar, Danseavie Corpo Unico, Associazione Culturale Centro Studi Danza e Circolo Studio Danza ‘82

Ognuna avrà a disposizione 3 giornate, per un totale di 27 giornate complessive, scelte sulla base delle esigenze manifestate dalle Associazioni stesse per lo sviluppo dei loro progetti artistici e compatibili con gli impegni di programmazione e di calendario del Teatro.