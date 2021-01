Cut-Up Publishing è lieta di presentare La ragazza con l’occhio di vetro (e altre storie di amore dark), il nuovo libro di Stefano Fantelli.

Dalla prefazione di Moreno Burattini: Molti miti femminili hanno, non per caso, una tripartizione: tre le Moire, le Parche, le Nornem germaniche, le Brigit in Irlanda, le Roznicy slave. Tre anche le Marie sotto la croce (e tre, di nuovo, le sorelle vampire di Stoker). Stefano Fantelli, da brujo qual è, rinnova le sue e le nostre paure ancestrali, con una straordinaria abilità di scrittura in grado di farci temere, e al tempo stesso desiderare, l’incontro con le sue incarnazioni delle antiche divinità femminili.

Stefano Fantelli, scrittore horror e new gothic, ha pubblicato venti libri tra romanzi, graphic novel e raccolte di racconti. Creatore della serie El Brujo, cocreatore (con Rossano Piccioni) della serie a fumetti The Cannibal Family, collaboratore della rivista Splatter, scrive sceneggiature per Zagor (Sergio Bonelli Editore) e per la nuova serie di Zora la vampira. È Active Member della Horror Writers Association. Non si sa nulla di quel che tiene sepolto in giardino.

In uscita a dicembre in libreria e su tutti gli store on line, distribuzione Messaggerie Libri, Goodfellas

