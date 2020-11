LA SPEZIA- Ritorna l’iniziativa della raccolta alimentare della Croce Rossa della Spezia a sostegno delle fasce più deboli della popolazione, in particolare delle famiglie in difficoltà economica colpite dall’emergenza Covid-19.

Sabato 14 novembre, dalle 9.00 alle 20.00, i volontari CRI saranno all’Ipercoop del centro commerciale Le Terrazze per raccogliere alimenti a lunga conservazione. I clienti del supermercato, consegnando una piccola parte della loro spesa, potranno sostenere l’attività del centro di distribuzione viveri della Croce Rossa di via Bologna: tutto il materiale raccolto verrà infatti distribuito ai numerosi nuclei familiari che vengono aiutati attraverso la distribuzione dei “pacchi alimentari”.

Come sempre, sono necessari soprattutto alimenti a lunga conservazione come latte, omogeneizzati, olio, farina, zucchero e biscotti, oltre anche ai pannolini, particolarmente richiesti dalle famiglie. Prosegue infatti l’impegno dei volontari della Croce Rossa spezzina per la consegna a domicilio di generi alimentari (e farmaci) a persone in difficoltà economica o in quarantena, impossibilitate a uscire di casa.

Chi ha bisogno di aiuto può contattare la CRI ai numeri 01871863280 o 3467830511.