LA SPEZIA- Inizierà il 10 settembre il nuovo corso di accesso per diventare volontari della Croce Rossa della Spezia. Dopo l’ondata di solidarietà e le numerose donazioni ricevute durante la fase più critica dell’emergenza Covid-19, la CRI spezzina ora chiama a raccolta gli aspiranti volontari che vogliono unirsi all’associazione per svolgere le attività di assistenza ai più deboli sul territorio.

Il corso si svilupperà in 26 ore di lezioni teorico/pratiche in orario serale, per permettere anche a chi lavora di partecipare, per poi concludersi con un esame finale sugli argomenti trattati. Le lezioni teoriche verranno organizzate in modalità e-learning (il 10, 14, 17, 25, 28 settembre e 1, 9, 12 e 16 ottobre), mentre le lezioni pratiche (il 22 settembre, 5 ottobre per un primo gruppo e 7 ottobre per un secondo gruppo) e l’esame finale (il 20 ottobre oppure il 23 ottobre per gli assenti giustificati) si svolgeranno in presenza nel rispetto delle norme anti-Covid (il luogo sarà comunicato successivamente con ampio anticipo).