BRUGNATO- A Brugnato 5Terre Outlet Village arrivano i Crazy Weekends: a partire da venerdì 25 settembre e per i successivi tre fine settimana, fino a domenica 11 ottobre, 3 weekend dedicati allo shopping a prezzi scontati del 30% sul prezzo outlet, sui capi selezionati delle Nuove Collezioni Autunno/Inverno, all’interno dei negozi aderenti.

L’iniziativa rappresenta una promozione speciale, inedita per l’outlet village, pensata per rendere ancora più conveniente gli acquisti e permettere a tutti di rinnovare il proprio guardaroba, seguendo i trend di stagione.

I Crazy Weekends saranno inoltre un’ottima occasione per scoprire le nuove aperture, con brand che si sono appena aggiunti al portfolio di Brugnato 5Terre Outlet Village, come Malo, Facis, Yamamay, Sartoria Italiana – Massimiliano Sorvino e General Store U.S.A., con i suoi marchi Tommy Hilfiger, Calvin Klein e Schott NYC, oltre al nuovissimo bistrot Peschereccio Italia con specialità gourmet di mare. Un’occasione per passare un fine settimana in famiglia, in totale relax e sicurezza, cercare i propri brand preferiti e scoprirne di nuovi.

Per permettere a tutti di raggiungere comodamente Brugnato 5Terre Outlet Village, saranno inoltre disponibili navette gratuite in partenza da Genova, Pisa, Livorno, Lucca e la Versilia. Per prenotare è sufficiente collegarsi al sito web www.shopinnbrugnato5terre.it o chiamare l’Infopoint allo 0187 894521.