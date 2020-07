LA SPEZIA- Questa mattina il Sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini ha firmato 2 ordinanze relative all’emergenza sanitaria Covid 19.

La prima dispone l’estensione dell’obbligo per tutti coloro che accedano all’area del mercato coperto di Piazza Cavour, compresi gli operatori del mercato, di indossare correttamente dispositivi a protezione delle vie respiratorie Sono esclusi dall’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina

La seconda ordinanza invece riguarda “provvedimenti di contenimento del fenomeno movida”.

Nelle serate del venerdì e del sabato da sabato 1 agosto e per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica fissata al 15 ottobre 2020, nell’ambito territoriale così delimitato: via Aldo Ferrari, Via Fiume (dalla Via Monteverdi fino alla piazza Saint Bon), via XX Settembre, galleria Spallanzani, via Crispi, Viale Italia, passeggiata Morin , viale Amendola, dalle ore 21,00 e fino alle ore 6,00 è vietata la vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di bevande in contenitori di vetro. È ammessa la somministrazione di bevande alcoliche all’interno degli esercizi a ciò autorizzati, comprese le aree pertinenziali abilitate e attrezzate.

Nel provvedimento del Sindaco si dispone inoltre la chiusura alle ore 21,00 e fino alle ore 6,00 di tutti gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita alimentari, la chiusura dalle ore 2,00 e fino alle ore 6,00 (sabato e domenica) di tutti gli esercizi commerciali, anche con distributori automatici, gli esercizi artigianali, i pubblici esercizi e circoli privati abilitati alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande.

Infine si dispone la cessazione di ogni attività musicale, anche di sottofondo, dalle ore 1,00 e fino alle ore 6,00 del sabato e della domenica.