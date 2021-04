LA SPEZIA- È stato programmato da tempo il progetto sperimentale- Corso di europrogettazione online, promosso dalla Consigliera di Parità Alessandra Del Monte e organizzato da APEUR (Associazioni Progettisti EURropei) con il patrocinio della Provincia e del Comune della Spezia, la Rete delle Consigliere di Parità della Regione Liguria e in collaborazione con l’Associazione di categoria Obiettivo Famiglia- Federcasalinghe ligure e l’associazione culturale L’Aquilone che verserà cinque quote per le donne liguri che hanno subito violenza e che sono transitate nelle case antiviolenza liguri. Tali quote derivano da una precedente raccolta fondi (organizzata insieme all’associazione culturale L’Aquilone) derivata dagli incassi di una sfilata di moda offerta dallo stilista spezzino Giuseppe D’Urso al Castello di Lerici e volta al loro rientro nel mondo del lavoro.

Tale progetto vuole far sviluppare competenze innovative e far conoscere i Programmi europei e scoprire tutte le anticipazioni sulla nuova Programmazione 2021-2027 già in cantiere con oltre 1020 miliardi di euro di dotazione. Obiettivo del corso è quello di presentare una panoramica generale sul funzionamento e l’utilizzo dei principali fondi europei a gestione diretta nei diversi settori di intervento dell’Unione Europea a partire dall’individuazione degli schemi di finanziamento più in linea con la propria attività o idea progettuale e il monitoraggio dei numerosissimi bandi europei e trasferisce alcune informazioni basilari per approcciarsi all’europrogettazione. Il corso vuole offrire, in particolare alle donne ai giovani, nuove opportunità lavorative, alle imprese e ai soggetti privati opportunità di finanziamenti.

Durata del corso

Il Corso è di 13 lezioni on–line un incontro settimanale di due ore (il giovedi pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00) più due incontri di verifica apprendimento per un totale di 30 ore. A conclusione del Corso verrà rilasciato Attestato di partecipazione.

Programma del corso:

Programmi europei Programmazione dei fondi europei 2021-2027 Focus sui principali Programmi a Gestione Diretta e Indiretta Analizzare un bando Introduzione alla progettazione esecutiva, tecniche e metodi. Ricerca della Partnership internazionale Indicazioni sulla strutturazione del progetto e del badget Principi di gestione del progetto Panoramica su Monitoraggio – Valutazione – Sostenibilità Indicazioni sulla rendicontazione dei progetti europei e la disseminazione del progetto e dei risultati.

Come partecipare

Il Corso prevede il versamento della sola quota di iscrizione pari ad euro 100.00=(cento,00) per coloro che si iscriveranno a partire dall 8.3.2021, poiché il corso è cofinanziato dalla Consigliera di Parità della Provincia della Spezia – scadenza 30 aprile 2021.

Il/la corsista è tenuto/a a versare, specificando nella causale: iscrizione corso europrogettazione, la suddetta quota direttamente ad APEUR – via Mezzocannone 6 – Napoli – C.F. 97844200580 al seguente IBAN:

IT 72Q0329601601000064383405 Banca FIDEURAM.

L’avvenuta iscrizione sarà confermata mediante email all’interessato/a dopo la ricezione da parte di APEUR della quota di iscrizione o invio della ricevuta del bonifico di pagamento effettuato tramite whattsap al cell. 3890181909. Successivamente si provvederà all’invio del calendario delle lezioni e all’invio delle indicazioni per il collegamento on-line.

Per ulteriori informazioni rivolgersi via e-mail consigliere.parita@provincia.sp.it oppure cell. 3492510220