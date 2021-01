La Federazione Italiana Football Sala comunica che il Corso Allenatori 1°Livello CONI Calcio da Sala inizialmente previsto con inizio Lunedì 18 Gennaio, per motivi organizzativi e di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti è stato posticipato a Lunedì 8 Febbraio p.v. e che le iscrizioni sono ancora aperte.

Di seguito il programma aggiornato:

Programma e didattica del Corso:

1^Lezione – Lunedì 8 Febbraio Ore 20.30-22.30 Apertura Corso, Cenni di Carte e Regolamenti Federali, Cenni di Regolamento (Differenze altri Tipi di Calcio)

2^Lezione – Martedì 9 Febbraio Ore 20.30-22.30 Conoscenza del gioco del Calcio da Sala e Concetti fondamentali

3^Lezione – Giovedì 11 Febbraio Ore 20.30-22.30 Metodologia e metodi di allenamento

4^Lezione – Venerdì 12 Febbraio Ore 20.30-22.30 Il ruolo dell’allenatore e La leadership e la formazione del team

5^Lezione – Lunedì 15 Febbraio Ore 20.30-22.30 La seduta di allenamento

6^Lezione – Martedì 16 Febbraio Ore 20.30-22.30 Ideazione degli esercizi

7^Lezione – Giovedì 18 Febbraio Ore 20.30-22.30 Stili di allenamento

8^Lezione – Venerdì 19 Febbraio Ore 20.30-22.30 La tattica nel Calcio da Sala

Numero chiuso di 25 Partecipanti – NB: in ogni caso l’inizio del corso è programmato per l’8 Febbraio e non ci saranno altri rinvii.