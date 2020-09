LA SPEZIA- Il Coronavirus ferma i mercatini.

Il Sindaco Peracchini, infatti, ha emesso oggi un’ordinanza con la quale sospende il tradizionale mercato del centro nella giornata di venerdì 18 (comune.spezia.it).

Sospensione anche per il mercatino delle Onlus, in programma domenica in Piazza Cavour: decisione, questa, accompagnata da una nota polemica delle organizzatrici, Loredana Parodi e Jenny Fumanti, che si sono dette d’accordo sul rispetto dell’ordinanza, ma hanno trovato ingiusta la decisione di permettere lo svolgimento del mercatino del martedì di Via Prosperi.