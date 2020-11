GENOVA- “La Liguria è in fascia gialla. L’Rt, il tasso di penetrazione del Covid, sta lievemente scendendo anche grazie ai sacrifici che abbiamo fatto nei giorni scorsi e che dobbiamo continuare a fare. Quindi nella nostra regione bar e ristoranti potranno restare aperti fino alle 18, come già accade oggi. Da venerdì invece entrerà in vigore il divieto di circolazione, dalle 22 alle 5. Non abbassiamo la guardia, continuiamo con prudenza a rispettare tutte le regole perché la pressione sui nostri ospedali resta alta e abbiamo bisogno che il contagio cali ancora di molto, anche per non vanificare gli sforzi fatti fin qui da tutti noi.”

Lo dice il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, non appena ascoltate le dichiarazioni del presidente del Consiglio Conte sul dpcm che entrerà in vigore venerdì.

Toti ha sottolineato come in Liguria stia crescendo il numero degli ospedalizzati: “ammontano a 1263 i ricoverati totali, sono salite a 77 le terapie intensive, con la città di Genova che è l’area più sotto pressione e sono 24 i decessi di oggi. E’ partita pertanto la riorganizzazione degli ospedali, con 500 nuovi posti letto approntati nell’ultima settimana”.

“Ancora una volta – ha detto il presidente Toti – vi dico che le persone più anziane devono stare molto riguardate perché ancora oggi tutti i decessi riguardano persone la cui età va dai 79 ai 98 anni. Lo dico anche per ricordare che stiamo approntando delle misure per tutelare le fasce più deboli, come i taxi proprio per gli over 75, così come spazi per gli acquisti a loro dedicati”.

Approntamento nuovi posti letto in bassa media intensità

“Abbiamo dato il via libera all’ apertura del padiglione C all’interno dell’ospedale Galliera – ha comunicato Toti – Un’area composta di due piani: il 5° per 25 posti letto e il 6° piano per 18 posti letto che saranno messi a punto definitivamente in circa 30 giorni di tempo. Ma tenendo conto di questa crisi che puo’ durare volevamo essere pronti”. “A questi nuovi posti letto – ha detto Toti –si vanno ad aggiungere altri 70 posti di media terapia mella ASL 3 Genovese, più 24 posti letto all’interno di una struttura nella Asl 2 Savonese. Inoltre abbiamo autorizzato proprio questa sera due moduli allestiti dalla Croce Rossa per un totale di 26 posti letto che verranno collocati all’interno dell’ospedale San Martino di Genova e del Villa Scassi, come aree di alleggerimento dei nostri reparti. In questo modo saremo in grado di garantire ai nostri cittadini cure adeguate per tutti”.